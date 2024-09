Feyenoord greep naast gewenste versterking door transferlek

Feyenoord is deze transferzomer een speler misgelopen omdat het nieuws al voortijdig uitlekte. Dat zou directeur Dennis te Kloese hebben gezegd in gesprek met Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. De directeur van de Rotterdammers zou hiermee bedoelen.

“Te Kloese zei ook nog dat Feyenoord een speler heeft gemist omdat er een naam al online was uitgelekt”, aldus Gouka in zijn post op X. Volgens de AD-journalist noemde de Feyenoord-directeur de naam van de speler niet. “Maar gaat om Buonanotta van Brighton”, weet Gouka. “Hij stelt dat de club onderzoekt hoe dergelijke geheime informatie de club kan hebben verlaten.”

Feyenoord hoopte de Argentijn op huurbasis over te nemen van Brighton & Hove Albion. 1908 wist vroegtijdig te melden dat deze transfer beklonken was, maar niets bleek minder waar. Het medium trok het boetekleed aan en uiteindelijk klapte de overgang van Buonanotte naar Feyenoord. De Rotterdammers zagen de negentienjarige Argentijn uiteindelijk vertrekken naar het naar de Premier League gepromoveerde Leicester City.

Feyenoord gaat maatregelen nemen

Gouka geeft op X aan dat hij niemand die lekt of info ontvangt van een lek veroordeelt. “Hoort er gewoon bij, zeker bij een grote club”, schrijft de journalist, die slechts aangeeft wat Te Kloese in het gesprek met hem zei. Feyenoord gaat maatregelen proberen te treffen om het lekken in de toekomst te voorkomen.

Te Kloese zei ook nog dat Feyenoord een speler heeft gemist omdat er een naam al online was uitgelekt. Hij noemde de naam niet, maar gaat om Buonanotta van Brighton. Hij stelt dat de club onderzoekt hoe dergelijke geheime informatie de club kan hebben verlaten. #Feyenoord https://t.co/zVQjANlp4H — Mikos Gouka (@MikosGouka) September 5, 2024 Overigens veroordeel ik met vorige bericht niemand die lekt of info ontvangt van een lek hoor. Hoort er gewoon bij, zeker bij een grote club. Ik geef slechts aan wat Te Kloese vanmiddag zei en dat ze maatregelen proberen te treffen om het in de toekomst te voorkomen. #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) September 5, 2024

