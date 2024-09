Feyenoord-trainer Priske kent één twijfelgeval voor thuisduel met NAC Breda

Feyenoord kent één twijfelgeval voor het Eredivisieduel met NAC Breda van aankomende zondag, zo meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Het meespelen van , die donderdag ontbrak bij de ruime nederlaag tegen Bayer Leverkusen waarmee de Rotterdammers het Champions League-avontuur aftrapten, is nog onzeker.

Nieuwkoop viel vorig weekend geblesseerd uit in het uitduel bij FC Groningen, dat op de valreep een punt wist te pakken tegen het elftal van trainer Brian Priske (2-2). De rechtsback, die eventueel ook rechts voorin uit de voeten zou kunnen, is nog een vraagteken voor het treffen met NAC, zo schrijft Feyenoord op de clubsite.

Bueno keert terug op trainingsveld, NAC komt te vroeg

Daarnaast keert linksback Hugo Bueno vrijdag terug op het trainingsveld. De Spaanse linksback wordt dit seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers en debuteerde in de tweede speelronde met een assist in het uitduel bij PEC Zwolle (1-5). Een spierblessure kostte hem de aansluitende duels met Sparta (1-1) en FC Groningen. Het treffen met NAC komt nog te vroeg voor Bueno, die zich vermoedelijk zal richten op het uitduel bij N.E.C. op zaterdag 28 september.

Feyenoord wil niet nóg verder achterop raken bij PSV

De opdracht voor Priske en zijn elftal voor het thuisduel met NAC is duidelijk: Feyenoord moet winnen om niet nóg verder achterop te raken bij koploper PSV. In de eerste vier Eredivisiewedstrijden lieten de Rotterdammers immers al zes punten liggen, terwijl de regerend kampioen uit Eindhoven een wedstrijd meer speelde maar daarin nog geen enkel punt morste.

Het Eredivisieduel tussen Feyenoord en NAC Breda begint zondag om 14.30 uur en wordt live uitgezonden op ESPN 3. De wedstrijd in De Kuip is daarnaast ook te volgen via het liveverslag van FCUpdate.

𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐤𝐞:



‘Positieve punten meenemen naar zondag’#feynac — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 20, 2024

