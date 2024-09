Bouhlarouz voorziet horroravond voor Feyenoord: 'Die laten de tegenstander nooit met rust'

Khalid Bouhlarouz voorziet een zware avond voor Feyenoord deze week. Aankomende donderdag spelen de Rotterdammers in de Champions League thuis tegen Bayer Leverkusen, vorig seizoen ongeslagen kampioen van Duitsland.

In de eerste vier speelrondes van de Eredivisie haalde Feyenoord slechts zes punten. Daarmee staat de ploeg van Brian Priske al zes verliespunten achter op PSV. Donderdagavond kan bovendien een pijnlijke avond worden voor Feyenoord, denkt Bouhlarouz. Over Leverkusen zegt de analist bij Rondo: "Die gaan volle bak. Aanvallend, omschakelen, die laten de tegenstander echt niet met rust."

Volgens de oud-international zouden de Duitsers een flinke score kunnen neerzetten in Rotterdam. "Die zijn ook niet uitgerust bij een 1-0 of 2-0 voorsprong. Dus die gaan gewoon negentig minuten lang volle bak voor de winst. Feyenoord kan echt zijn borst natmaken."

Inbeom Hwang, de nieuwe aankoop van Feyenoord is echter wel voor de eerste keer speelgerechtigd. "Die gaan ze nodig hebben", zegt Bouhlarouz. Of dat voor een groot verschil gaat zorgen? "Nee, Ik denk dat Feyenoord kwalitatief gezien weinig heeft in te brengen tegen Leverkusen." De ploeg van Xabi Alonso beleefde vorig seizoen een droomseizoen, maar kon dat niet bekronen met de Europa League. In de finale was Atalanta Bergamo te sterk.

