Valentijn Driessen schrikt van Ihattaren: 'Bovenin een bodybuilder, onderin zakjes patat'

Valentijn Driessen is erg geschrokken van de fysieke staat van , die afgelopen weekend zijn debuut maakte voor RKC Waalwijk. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder is volgens de journalist van De Telegraaf nog niet klaar voor wedstrijden.

Ihattaren werd bij PSV gezien als een groot talent, maar brak nooit écht door in Eindhoven. Met drie goals en zes assists in 22 Eredivisieduels in 2019/2020 kende hij nog één sterk seizoen in de lichtstad, maar daarna ging het bergafwaarts. Na avonturen bij onder andere Juventus, Ajax en Slavia Praag is de Nederlander met Marokkaanse roots nu neergestreken in Waalwijk. Afgelopen weekend maakte hij, toevallig tegen Ajax, zijn debuut voor zijn nieuwe club.

Artikel gaat verder onder video

"Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel veel talent", zei Bakker toen Ihattaren bij RKC een contract tekende, in gesprek met het AD. "Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan." Volgens de voormalig psychiater heeft hij deze uitspraak echter nooit gedaan. "Ik kreeg zaterdag een appje van Bram Bakker", begint Mike Verweij bij Kick-Off. "Hij wilde wat rechtzetten: hij zei dat hij al drie jaar geen psychiater meer is. En hij schreef: 'Ik heb nooit gezegd dat hij maart volgend jaar in Oranje speelt, het AD heeft mij onjuist geciteerd. De foute kop deed de rest. Mo en zijn carrière zijn hier niet bij gebaat.'"

Fitheid Ihattaren

Valentijn Driessen zag Ihattaren afgelopen zondag invallen tegen Ajax en vindt dat de speler tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. "Hij is niet fit. Het was heel goed te zien, de jongen die hij afloste (Chris Lokesa, red.), hoe strak en droog die was. Bovenin was het een bodybuilder, onderin zaten wat zakjes patat. En met zo'n lichaam heb je ook veel sneller kans op blessures. Moet je mee uitkijken, zorg gewoon dat je topfit bent en dan ga je wedstrijden spelen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.