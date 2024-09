Brandley Kuwas keert na omzwervingen in het buitenland terug in Nederland

Brandley Kuwas is weer terug in Nederland. De 31-jarige aanvaller heeft een handtekening gezet onder een eenjarig contract bij FC Volendam, melden de Palingboeren via de officiële kanalen. Daarmee keert Kuwas terug bij de club waar hij tussen 2012 en 2015 ook al drie jaar speelde.

Kuwas was transfervrij en trainde de afgelopen periode al mee bij FC Volendam, wat hem nu dus een eenjarig contract heeft opgeleverd. De vleugelaanvaller was even uit beeld in Nederland. Kuwas verliet Heracles Almelo in 2019 na drie jaar voor Al-Nasr SC, niet te verwarren met het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo, uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Vervolgens speelde de linkspoot nog voor Al-Jazira, Maccabi Tel-Aviv en het Turkse Giresunspor. Sinds zijn vertrek bij die club op 11 december 2023 was Kuwas clubloos. Nu keert de aanvaller dus terug bij FC Volendam. “Ik ben blij om hier weer terug te zijn. De cirkel is voor mij nu rond”, laat hij weten in een reactie.

Busby blij met ‘superfitte’ Kuwas

Patrick Busby, technisch directeur van de Palingboeren, is blij met Kuwas. “Dat we na het sluiten van de transferperiode er alsnog in geslaagd zijn om de selectie met Brandley Kuwas te versterken zegt alles over de dynamiek van FC Volendam”, is hij trots. “Brandley voelt zich hier thuis en is super fit en gemotiveerd om oude tijden te doen laten herleven. Onze selectie is nu compleet en bestaat uit alleen maar eigen Nederlandse spelers. We zijn vol vertrouwen om met deze groep spelers te kunnen voldoen aan onze verwachtingen.”

Van 2012 tot 2015 speelde Kuwas ook al in het oranje van FC Volendam. Destijds kwam hij tot 116 wedstrijden, waarin hij zeventien keer trefzeker was en 29 assists gaf. Na drie seizoenen op De Dijk vertrok Kuwas naar Excelsior.

