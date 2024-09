FC Groningen-icoon Erik Nevland keert in oktober terug in de Euroborg

keert op donderdag 10 oktober voor even terug in de Euroborg, het stadion van zijn vroegere club FC Groningen. De Noorse oud-spits, inmiddels 46 jaar oud, is tegenwoordig werkzaam als sportief directeur bij Viking FK. Beide clubs nemen het die dag in een oefenduel tegen elkaar op.

Dat maakt FC Groningen woensdag via de officiële kanalen bekend. Het oefenduel wordt ingelast tijdens de aankomende interlandperiode, om de achtergebleven spelers in ieder geval wat in het wedstrijdritme te kunnen houden. De spelers van Viking werken in oktober een meerdaags trainingskamp in Nederland af, zodoende kwam Groningen logischerwijs in beeld als sparringpartner.

FC Groningen nam Nevland - die er op dat moment al een avontuur bij Manchester United op had zitten - in november 2004 transfervrij over van Viking. De Noor kwam terecht bij een club die op dat moment al meerdere seizoenen vooral tegen degradatie streed, maar ineens een enorme vlucht omhoog maakte. De doelpunten van Nevland - in zijn eerste onvolledige seizoen alleen al maakte hij er zestien in twintig Eredivisiewedstrijden - vormden een belangrijke aanjager voor het aanhaken bij de subtop. Bovendien zou de spits in januari 2006 het allereerste doelpunt in het nieuwe stadion maken, in een met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen rivaal sc Heerenveen.

In januari 2008 nam FC Groningen met pijn in het hart afscheid van Nevland, die voor drie miljoen euro naar Premier League-club Fulham trok. Tweeënhalf jaar later keerde hij terug bij Viking, waar hij zijn loopbaan in 2013 beëindigde. Sinds augustus 2021 is Nevland in zijn huidige rol actief bij de club uit Stavanger.

