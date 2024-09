Venijnige sneer richting Ajax: 'Alsof je in het theater bent, daarvoor is Ajax in het leven geroepen'

Leon ten Voorde heeft zich zaterdagmiddag gestoord aan de FC Twente-supporters. Waar de supporters van de Enschedese club normaliter als een twaalfde man zijn, daar was er tegen PEC Zwolle (1-1) niets van te merken. Sterker nog, de clubwatcher van De Twentsche Courant Tubantia vond de sfeer in De Grolsch Veste erg tam. Het deed hem aan Ajax denken.

“Het publiek is heel kritisch bij FC Twente”, steekt Ten Voorde van wal in de podcast De Ballen Verstand. Dat mag en dat moet en dat hoort ook bij de standaard van FC Twente. Maar ik ben wel geïrriteerd. Ze nemen iedereen de maat, en dat doen wij ook, en terecht, maar dan moet je wel zorgen dat waar jij invloed op hebt voor elkaar hebt”, doelt hij op de rustige sfeer in het stadion.

Ten Voorde weet dat de supporters graag ‘De Hel van Enschede’ terug willen hebben in het stadion. Zo wilden de Ultras van Vak-P voorafgaand aan het seizoen verhuizen naar het nieuwe staanvak in het stadion, maar stuitten ze hierbij op veel kritiek. De clubwatcher snapt het punt maar hekelt het feit dat er nauwelijks sfeer was in De Grolsch Veste.

Sneer naar Ajax

“Als ik dan zaterdagmiddag de sfeer in De Grolsch Veste meemaak. Bart van Rooij moet gedacht hebben: waar ben ik beland”, beseft Ten Voorde. “Het was: lekker chillen in de zon, half vijf zaterdagmiddag, achterover leunen en kom maar op met die 3-0. Doe eens een goede actie, dan volgt er bij ons wel applaus. Alsof je in het theater bent. Daar is Ajax voor in het leven geroepen, voor het theater”, vervolgt hij.

“Maar in Enschede? Als je pretendeert ‘De Hel van Enschede’ te zijn, dan moet je er ook op zaterdagmiddag om half vijf staan. En ervoor zorgen dat de tegenstander in de eerste helft, toen FC Twente naar Vak-P speelde, met knikkende knieën daar op het veld staat. Ik vond de sfeer echt zo tam."

Ten Voorde genoot wel van sfeer bij FC Groningen

Ter vergelijking haalt de clubwatcher een wedstrijd van die avond uit de Eredivisie aan. “Ik kwam thuis en ik keek naar FC Groningen – Feyenoord, ik weet het avondwedstrijd, tegenstander Feyenoord, 0-2 achter, 2-2, maar als ik de beleving daar zag. Daar genoot ik van”, besluit Ten Voorde.

