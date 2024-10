Danny Buijs loopt volledig leeg over KNVB en ESPN: 'Ja, dankje de koekoek'

Danny Buijs heeft zich zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard gericht tot betaalzender ESPN en de KNVB. De trainer van de Limburgers stoort zich aan het aanvangstijdstip van wedstrijden om 21.00 uur op de zaterdagavond.

Na afloop van de remise tussen Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard (1-1) wordt Buijs gevraagd wat hij van de uitsupporters van Fortuna Sittard vond. Vervolgens komt de trainer met een felle reactie in de richting van de KNVB en ESPN: "De support was geweldig. Ik moet je ook eerlijk zeggen: je zou maar Fortuna-supporter zijn. Je hebt te maken met ESPN en de KNVB, dat je op zaterdagavond om 21.00 uur uit naar Rotterdam moet", zegt Buijs bij FortunaSC.

Buijs vervolgt zijn betoog: "Dat je op zaterdagavond om 21.00 uur uit naar Almelo moet. Dat je op zaterdagavond om 20.00 uur uit naar Heerenveen moet", somt de Fortuna-coach op. "En dan zeggen die mensen (ESPN, KNVB) voetbal is voor de supporters? Ja, dank je de koekoek", besluit Buijs, die binnenkort een heel ander tijdstip gaat meemaken tijdens een uitwedstrijd. Het is eerstvolgende uitduel is tegen Willem II op zondagmiddag om 12.15 uur.

