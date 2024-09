De Jong verzucht zich voor camera: ‘Dat zag ik veel te weinig bij ons’

was na afloop van de 3-1 overwinning van PSV op Fortuna Sittard niet te spreken over de manier waarop de landskampioen voor de dag kwam. De Eindhovenaren hadden in de eerste helft de grootst mogelijke moeite met de Limburgers, waardoor er halverwege een 1-1 ruststand op het scorebord stond.

ESPN-verslaggever Aletha Leidelmeijer constateerde dat PSV na rust wel even orde op zaken moest stellen. “Ja, zeker. De eerste helft was gewoon heel slecht”, aldus De Jong, die geen blad voor de mond neemt. “We gaven elkaar hele moeilijke ballen, kwamen heel veel in de duels en die verloren we dan ook nog eens. Dat gaf Fortuna hoop en power. Dat zie je ook. Dan maken ze 1-1 en toen dachten ze: er valt iets te halen. Dat is dus hetgeen waar we voor moeten zorgen dat ze dat gevoel niet krijgen. En dat deden we. We zeiden in de rust ook tegen elkaar: jongens, dit moet zo veel beter. Gelukkig deden we dat ook in de tweede helft.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vink ziet PSV'er verzaken in Sittard: 'Begrijp heel goed dat Luuk de Jong boos is'

Leidelmeijer zag De Jong veelvuldig mopperen in de eerste helft en daar heeft de aanvoerder wel een verklaring voor. “Je probeert het direct eruit te halen. Alleen toch is het moeilijk om iedereen te bereiken en jezelf over een dood punt te trekken. Soms zijn het in het voetbal van die details en kleine momentjes dat je wedstrijden kunt kantelen naar jezelf toe. Door een paar duels te winnen achter elkaar, waardoor de tegenstander denkt: dit gaat hem niet worden vandaag. Dat hadden we vandaag te weinig, waardoor ze toch het gevoel kregen dat het wel kon”, beseft De Jong.

LEES OOK: Transfer lonkt voor sterkhouder PSV: ‘Nu ben ik voor meer clubs interessant’

Het woord gemakzucht is dit seizoen al vaker gevallen bij PSV, maar toch blijft dit nog een valkuil voor de regerend landskampioen. “Je benoemt het zo vaak, ook naar elkaar toe”, erkent De Jong. “Ik wil ook niet zeggen dat we de wedstrijd niet honderd procent ingaan, natuurlijk gaan we de wedstrijd honderd procent in. Met een plan, met een idee. Alleen als het dan soms even tegenzit, dan moet je ook tegen jezelf zeggen van: kom op ik moet veel meer kunnen, ik moet veel meer doen. Dat zag ik de eerste helft veel te weinig bij ons. Dan kon ook Fortuna het ons gewoon heel moeilijk maken”, verzucht De Jong.

PSV-spelers krijgen opnieuw monoloog van Peter Bosz

Na de 3-1 nederlaag op bezoek bij Juventus werden de spelers van PSV getrakteerd op een monoloog van trainer Peter Bosz. Halverwege de wedstrijd tegen Fortuna kregen de Einhovenaren wederom een monoloog van de oefenmeester. “Maar we hadden ook al dingen tegen elkaar gezegd”, reageert De Jong. “Dat kunnen we ook en dat accepteren we ook van elkaar. Maar de trainer had ook aangeven van: jongen als we zo door blijven spelen gaan we de wedstrijd niet winnen. De tweede helft was in ieder geval een stuk beter.”

De Jong blij met Saibari

De Jong maakte de 3-1 nadat een schot van invaller Ismael Saibara, die gekeerd werd door Branderhorst, voor zijn voeten kwam. De aanvoerder van PSV vindt het wel prettig dat de Marokkaans international weer van de partij is. “We gingen iets anders spelen met Saibari op het veld. Dan sta je met drie tienen, met Guus (Til, red.), Tillmann en Saibari daar. Je weet met Saibari dat hij zoveel power heeft naar voren ook en dat hij in de ruimtes kan versnellen. Dat is lekker dat de bal zo voor mijn voeten valt, daar loer je op als spits. Dan is het fijn dat de marge twee werd, waardoor de wedstrijd binnen was”, besluit de aanvoerder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV-transfer Ivan Perisic leidt tot gemengde reacties

De komst van Ivan Perisic naar PSV houdt de gemoederen bezig. "Hij heeft een zeer opmerkelijk jaar achter de rug."