Domper voor Bosz en PSV: spierblessure houdt topscorer voorlopig langs de kant

Peter Bosz kan bij PSV voorlopig geen beroep doen op zijn Eredivisietopscorer . De 29-jarige buitenspeler kampt met een spierblessure en met daardoor een onbekend aantal wedstrijden missen.

Lozano is bezig aan zijn laatste maanden in Eindhovense dienst. De Mexicaan, die in de zomer van 2023 voor zo'n vijftien miljoen euro werd teruggekocht van het Italiaanse Napoli (dat hem vier jaar eerder nog voor het drievoudige van dat bedrag had weggeplukt uit het Philips Stadion), verkast per 1 januari naar het Amerikaanse San Diego FC.

Zijn afscheidstournee langs de Nederlandse velden was voortvarend begonnen voor Lozano. De buitenspeler begon het nieuwe Eredivisieseizoen met een dubbelklapper in de 5-1 thuiszege op RKC Waalwijk. Een week later hield hij op bezoek bij Heracles Almelo (1-3 winst) zijn kruit droog, maar tegen Almere City (1-7 winst) en Go Ahead Eagles (3-0 winst) was het telkens weer één keer raak. Met vier doelpunten is Lozano daardoor op dit moment de topscorer van de Eredivisie.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat Lozano zijn kwetsuur heeft overgehouden aan het besloten oefenduel met het Belgische KRC Genk. Dat werd donderdag afgewerkt in Eindhoven en leverde een 1-1 gelijkspel op. Hoewel Elfrink niet weet hoelang Lozano zal moeten toekijken, heeft de journalist wel een idee: "Normaal gesproken is hij er sowieso meerdere weken uit, aangezien PSV zelf de blessure heeft gemeld", leest het.

Bosz heeft meerdere alternatieven na wegvallen Lozano

Hoewel de blessure van Lozano niet bepaald als geroepen komt, hoeft Bosz de komende weken niet te wanhopen. Met onder meer Noa Lang, Johan Bakayoko, Couhaib Driouech, Joel Ndala en Malik Tillman achter de hand heeft de oefenmeester nog voldoende opties op de vleugels. PSV hervat de competitie na de huidige interlandbreak met een uitwedstrijd bij N.E.C. op zaterdag 14 september. Drie dagen later neemt de ploeg van Bosz het in de eerste speelronde van de Champions League in Turijn op tegen Juventus.

Hirving Lozano will be out for the time being due to a muscle injury.



Get well soon, @HirvingLozano70 ❤️‍🩹 pic.twitter.com/MV1GIoupTC — PSV (@PSV) September 6, 2024

