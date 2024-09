Meevaller voor Bosz en PSV: oud-Ajacied ontbreekt in eerste Champions League-duel

PSV en trainer Peter Bosz hoeven zich op 17 september geen zorgen te maken om . De Eindhovenaren gaan die dag op de eerste speeldag in de Champions League op bezoek bij Juventus, maar de Portugese oud-speler van Ajax gaat de confrontatie in het miljardenbal vanwege een blessure missen.

Juventus huurt Conceição dit seizoen tegen een huursom van zeven miljoen euro van zijn eigenlijke werkgever FC Porto, dat de buitenspeler eerder deze zomer terugkocht van Ajax. Afgelopen zondag maakte de buitenspeler zijn officiële debuut voor De Oude Dame, in het Serie A-duel met AS Roma. In het thuisduel, waarin ook Teun Koopmeiners zijn eerste minuten voor Juventus maakte, kwam Conceição halverwege als invaller voor Samuel Mbangula binnen de lijnen. De wedstrijd in Turijn eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Bij de 45 minuten die Conceição tegen de Romeinen meedeed, lijkt het voorlopig even te zullen blijven. Woensdag heeft de Portugees een spierblessure opgelopen op het trainingsveld, waarna La Gazzetta Dello Sport al wist te melden dat hij het aankomende Serie A-duel met Empoli (van zaterdag 14 september) én de Champions League-wedstrijd met PSV zou gaan missen.

Dat wordt door Juventus inmiddels bevestigd via de officiële kanalen. De club schrijft donderdag dat uit de eerste onderzoeken is gebleken dat Conceição een spierblessure aan zijn rechterkuitbeen heeft opgelopen. "De speler zal over tien dagen verder onderzocht worden", leest het.

Conceição niet in Portugese selectie

De Portugese bondscoach Roberto Martínez nam Conceição niet op in zijn selectie voor de Nations League-duels met Kroatië van vandaag (donderdag) en Schotland (komende zondag). De rechtsbuiten, die op het voorbije Europees Kampioenschap in Duitsland nog als invaller uitgroeide tot matchwinner in het pouleduel met Tsjechië (2-1) speelde tot dusverre zes A-interlands voor Portugal.

Bollettino medico | Le condizioni di Francisco Conceição — JuventusFC (@juventusfc) September 5, 2024

