Drie NAC-supporters aangeklaagd voor zware mishandeling en openlijk geweld tijdens rellen in De Kuip

De drie supporters van NAC Breda die afgelopen zondag zijn aangehouden na afloop van de wedstrijd Feyenoord – NAC zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het drietal wordt door het OM verdacht van poging tot zware mishandeling en van openlijk geweld.

De verdachten zijn drie mannen uit Breda van 22, 41 en 45 jaar. Dit drietal maakte deel uit van een groep NAC-supporters die na de wedstrijd onder meer een horecakraam omgooiden. Daardoor kwamen vijf horecamedewerkers bekneld te zitten, waarvan er vier gewond raakten. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de orde in De Kuip weer te herstellen.

De drie mannen zaten sinds hun arrestatie afgelopen in hechtenis, maar hoeven niet langer in voorarrest te blijven. Wel zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo hebben de verdachten een gebiedsverbod voor het Rat Verlegh Stadion van NAC gekregen. Daarnaast mogen ze zich niet bevinden bij voetbalwedstrijden in Nederland en mogen ze geen alcohol drinken.

OM sluit meer aanhoudingen van NAC-supporters niet uit

Het onderzoek van de politie Rotterdam, dat onder leiding staat van de officier van justitie, is nog in volle gang. Het wordt dan ook niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen zullen worden verricht naar aanleiding van de rellen in De Kuip. In een reactie liet NAC al weten er alles aan te gaan doen om de supporters die zich in het Feyenoord-stadion misdroegen ‘maximaal te straffen’.

