NAC-supporters vallen horecamedewerkers in De Kuip aan, ME moet ingrijpen

NAC Breda-supporters hebben zich na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC van hun slechtste kant laten zien. De supporters hebben een groep horecamedewerkers in De Kuip aangevallen, meldt het Algemeen Dagblad. Vier medewerkers raakten hierbij lichtgewond. De politie heeft zeven NAC-supporters aangehouden.

Volgens de krant gebeurde de aanval direct na afloop van de wedstrijd, die met 2-0 gewonnen werd door Feyenoord. Een woordvoerder van de politie meldt aan het AD dat de NAC-supporters het stadion verlieten en langs een groep horecamedewerkers in De Kuip kwamen. Vervolgens werden de medewerkers van de catering aangevallen. Vier medewerkers hebben volgens de politie verwondingen aan de aanval overgehouden. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om schaafwonden.

Overigens werden niet alleen de medewerkers belaagd, ook een horecaverkooppunt in het uitvak moest het ontgelden. Deze werd door de supporters van NAC omgegooid. De medewerkers moesten zich erachter verschuilen om daarna over een hek te klimmen, zo is te zien op beelden die geplaatst zijn op Dumpert.

ME moet ingrijpen

Het AD meldt dat de ME moest ingrijpen om de orde te herstellen in het uitvak. NAC-supporters waren hier niet van gediend en begonnen met het bekogelen van de politieagenten. Er zijn in totaal zeven supporters aangehouden voor de ongeregeldheden in het uitvak.

Eerder vandaag ook al incident met uitsupporters bij sc Heerenveen – FC Groningen

Het is deze zondag alweer het tweede incident met uitsupporters. Eerder vandaag ging het ook al mis bij de 12.15 uur wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Groningen. Twee supporters van de Trots van het Noorden wisten uit het uitvak te klimmen en gingen vervolgens de confrontatie aan met de supporters van sc Heerenveen. Over en weer werden hierbij raken klappen uitgedeeld.

De mensen die de catering bezetten, zijn vaak piepjong. Die hebben ongetwijfeld doodsangsten uitgestaan. Schaam je kapot als uitsupporters. Niet alleen degenen die het deden, maar ook degenen die niets zeiden en niet ingrepen. #feynac pic.twitter.com/ziaj42UR5Z — Moyamal (@Klankmoedig) September 22, 2024

