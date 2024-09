Feyenoord 'kapot geschrokken': 'Vijf medewerkers hebben doodsangsten uitgestaan'

Bij Feyenoord zijn ze zich kapot geschrokken van de taferelen na de wedstrijd tegen NAC Breda (2-0), waarbij supporters van de Brabantse ploeg zich misdroegen. Horecamedewerkers van Feyenoord werden door de Bredanaars aangevallen, waarbij ook gewonden vielen. De politie moest eveneens ingrijpen.

Direct na de wedstrijd liepen NAC-supporters het stadion uit, maar kwamen daarbij langs een groep horecamedewerkers. De werknemers in De Kuip werden aangevallen, wat bij vier mensen verwondingen opleverde. Verder werd een horecaverkooppunt omgegooid.

Feyenoord heeft zondagavond gereageerd op de ongeregeldheden, in gesprek met RTV Rijnmond. "We zijn ons echt kapot geschrokken. Het schandaligste is nog wel dat zeker vijf horecamedewerkers zwaar in de verdrukking zijn gekomen en doodsangsten hebben uitgestaan. Hun welzijn is nu onze eerste zorg. Maar ook de materiële schade is aanzienlijk, en daarvoor zullen we ons zeker bij NAC Breda melden."

De Rotterdammers gaan een onderzoek instellen naar de incidenten na de wedstrijd. "Nu lijkt al wel duidelijk dat een deel van de NAC-aanhang direct na de wedstrijd echt bewust uit was op relschoppen en het aanrichten van vernielingen." De Mobiele Eenheid moest het daarbij ook ontgelden. "Over en weer zijn er flinke klappen gevallen. De ME wilde de raddraaiers eruit pikken en aanhouden. Op een gegeven moment telde de groep relschoppers af van tien tot nul en vielen ze en masse de ME aan."

