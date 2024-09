NAC Breda reageert genadeloos op misdragingen in Feyenoord-uitvak

NAC Breda gaat er alles aan doen om de ‘supporters’ die zich gister (zondag) misdroegen in De Kuip ‘maximaal te straffen’, zo meldt de Brabantse club via de officiële kanalen. Na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord (2-0 nederlaag) vielen een aantal supporters een groep horecamedewerkers aan. Vier van hen raakten lichtgewond.

NAC laat weten dat de club nauw gaat samenwerken met Feyenoord, de beide gemeenten en de polities om de daders te identificeren. De Bredase club eist maximale straffen voor openbare geweldpleging en biedt excuses aan. “NAC schakelt de KNVB Taskforce in voor de verdere beoordeling van de beelden en ondersteuning bij de opsporing van daders”, laat de promovendus weten.

Ook Remco Oversier, algemeen directeur van NAC, reageert: “Wij zetten hier als club een streep. De club wordt op deze wijze kapotgemaakt. Wij tolereren dit gedrag niet en eisen de hoogst mogelijke straffen.” De Brabanders laten weten persoonlijk contact op te zoeken met de slachtoffers om hen op gepaste wijze te compenseren voor het ontstaande leed.

NAC promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie en wil van de rentree ‘niets liever dan een gezamenlijk feest maken’. De club werkte wegens eerdere straffen al twee uitwedstrijden af zonder publiek. NAC verwacht dat er nieuwe consequenties zullen volgen na het incident in Rotterdam-Zuid. “Dit gedrag heeft geen plaats in een voetbalstadion en moet maximaal worden bestraft. Tegelijkertijd spannen we ons maximaal in om de goedwillende supporters niet te laten lijden onder de kwaadwillenden”, aldus Oversier.

