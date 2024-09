Johan Derksen pleit voor forse ingreep tegen alle voetbalsupporters in Nederland

Johan Derksen pleit voor een uitsupportersverbod bij alle voetbalwedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal, zo geeft de analist van Vandaag Inside maandagavond op televisie aan. De 75-jarige oud-voetballer is van mening dat het in bedwang houden van voetbalsupporters veel te veel politieagenten kost. Bas Nijhuis heeft zijn twijfels bij het idee van Derksen.

Het onderwerp komt maandagavond ter sprake in het programma Vandaag Inside, aangezien het zondagmiddag in Rotterdam helemaal uit de hand liep na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda. Supporters van de club uit Brabant hebben zich ernstig misdragen. "We moeten gewoon stoppen met uitsupporters", zegt Derksen maandagavond nadat het incident ter sprake komt in het programma. "Dat scheelt een vermogen aan politieagenten."

Het voormalig linksback van Go Ahead Eagles vervolgt zijn betoog: "Een verliespartij levert onderbuikgevoelens op. Dit kan toch helemaal niet? Je kan toch niet pelotons politie laten aanrukken om gekken met een capuchonnetje op in bedwang te houden. Verstandige uitsupporters die gaan niet meer, met je kind ga je niet meer naar een uitwedstrijd", stelt de analist.

Bas Nijhuis probeert het nog op te nemen voor de uitsupporters: "Ik moet wel zeggen, een wedstrijd zonder uitsupporters... Je dupeert dan mensen die wel gewoon normaal doen en het is fantastisch als er uitsupporters zijn", stipt de scheidsrechter terecht aan. Valentijn Driessen breekt vervolgens in en steunt het idee van Derksen: "Stop nou met die uitsupporters", is het advies van de sportverslaggever van De Telegraaf.

