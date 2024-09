Driessen hoort iets opvallends aan Jordan Henderson: ‘Ajax moet oppassen…’

Valentijn Driessen is nog niet echt te spreken over de competitiestart van Ajax. De Amsterdammers wonnen van sc Heerenveen (1-0) en Fortuna Sittard (5-0), maar verloren van NAC (2-1) en kwamen afgelopen weekend niet voorbij Go Ahead Eagles (1-1). Driessen vond de uitspraken van na afloop veelzeggend.

De aanvoerder van Ajax zag dat de Amsterdammers weinig kansen bij elkaar voetbalden. “Je moet duels winnen, tackles inzetten, willen winnen. Je kan het over tactiek hebben, maar daar begint het mee. Voetbal draait soms ook om de zetten van een ander team. Wij moeten beter. Dat is iets waar we naar moeten kijken. Het gevecht om de tweede bal moet beter”, was Henderson zeer kritisch op zijn ploeg.

“Tegen Go Ahead hadden ze gewoon moeten verliezen en ontsnappen ze aan een gelijkspel. Je wil eigenlijk een duidelijke ontwikkeling zien bij Ajax, en als zelfs Henderson al begint over dat er te weinig strijd was, de duelkracht tegenviel en dat er ook geen tweede ballen werden gewonnen, moet je gaan oppassen”, waarschuwt Driessen in de aflevering van Kick-off.

Ajax kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead en mocht daar niet over klagen. De Amsterdammers herstelden zich weliswaar snel na een achterstand, maar hadden vervolgens geen enkele recht op meer. Met een 1-1 tussenstand kwam de ploeg van Francesco Farioli zelfs nog heel goed weg, toen Marc Nagtegaal een ogenschijnlijk duidelijke penalty over het hoofd zag.

