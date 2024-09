El Ahmadi wijst slechtste PSV'er tegen Fortuna aan: 'Hij worstelt met zichzelf'

Karim El Ahmadi denkt dat PSV-aanvaller 'misschien wel' de slechtste man aan Eindhovense zijde was in het uitduel bij Fortuna Sittard. De Eindhovenaren wonnen in Limburg met 1-3, maar de Belgische buitenspeler speelde een ongelukkige wedstrijd.

In Dit was het Weekend bij ESPN gaat El Ahmadi in op het spel van PSV, dat het zondag één helft heel erg lastig had met het Fortuna van trainer Danny Buijs. Het duel kwam vijf dagen na de pijnlijke 3-1 nederlaag in de eerste speelronde van de Champions League, waarin PSV op bezoek ging bij de Italiaanse grootmacht Juventus.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosz niet te spreken over PSV: ‘Ik had bijna alles wel kunnen wisselen’

"Ik denk vooral veel slordigheden, vooral van spelers van wie je dat niet verwacht", typeert El Ahmadi het spel van de Eindhovenaren in Sittard. "Ze hebben teveel kwaliteiten om de wedstrijd nog over de streep te trekken. Maar in de grote wedstrijden kun je toch wel tegen ketsers aanlopen als je zó speelt." Daarna zoomt de analist in op het spel van Bakayoko: "Het was vandaag heel extreem, voor mij was hij misschien wel de slechtste speler bij PSV vandaag. Het lijkt wel alsof hij een beetje aan het worstelen is met zichzelf, tegen Juventus speelde hij ook niet de beste wedstrijd", merkt El Ahmadi op.

LEES OOK: Vink ziet PSV'er verzaken in Sittard: 'Begrijp heel goed dat Luuk de Jong boos is'

Veel volgers verwachtten dat Bakayoko afgelopen zomer een fraaie transfer zou gaan maken. De buitenspeler was met veertien doelpunten en evenzoveel assists een belangrijke pijler onder het elftal van Peter Bosz dat afgelopen seizoen beslag legde op de landstitel én overwinterde in de Champions League. Bakayoko speelde echter een teleurstellend Europees Kampioenschap met België, waarna belangstelling van grote clubs uitbleef en hij 'gewoon' bij PSV zou blijven. Het contract van Bakayoko loopt nog door tot medio 2026.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong verbaast vriend en vijand met uitspraken na Juventus-uit

De spits van PSV wordt 'zelfreflectie van erbarmelijk niveau' verweten.