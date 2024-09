Bosz niet te spreken over PSV: ‘Ik had bijna alles wel kunnen wisselen’

Peter Bosz gaf na afloop van de 1-3 winst van PSV op bezoek bij Fortuna Sittard te kennen dat hij bijna iedereen wel kon wisselen. Toch bleef het halverwege slechts bij een wissel: Ismael Saibari kwam in de ploeg voor Joey Veerman. Dit had echter niet met een blessure te maken.

“Ik vind dat wij geen goede wedstrijd gespeeld hebben en wij hebben wel goede spelers. Dan kun je niet tevreden zijn”, steekt Bosz van wal voor de camera van ESPN. “Ik vind dat wij beter moeten spelen tegen met alle respect Fortuna Sittard hier. Dat betekent dat wij in een hoger baltempo moeten spelen, als we hem verliezen dat we er gelijk bovenop vliegen, dat we ze geen tijd geven. Eigenlijk zoals we de tweede helft begonnen. Dat heb ik de hele eerste helft niet gezien.”

Halverwege bracht Bosz Ismael Saibari in het veld voor Joey Veerman. Dit had niet te maken met een blessure, maar was puur uit tactische overwegingen. “Hij was niet geblesseerd. Ik vond dat ik wat moest veranderen. Maar ik had er misschien nog wel zeven of acht af moeten halen, alleen dat mag niet. Ik wilde Ismael brengen omdat je weet dat hij heel veel power ook brengt. Dat hebben we denk ik gezien. Daarom ging er een middenvelder. Ik had ook de vleugels, ik had bijna alles wel kunnen wisselen”, stelt Bosz.

Bosz kent geen genade voor Veerman

Het was voor Veerman niet de eerste keer dat hij vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Hans Kraay junior vroeg zich daarom ook af of het niet beter was op Veerman te laten staan omdat hij momenteel al niet zo lekker in zijn vel zit. “Nee, dat geldt niet in het topvoetbal. We moeten hier winnen hier”, is Bosz stellig.

