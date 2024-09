Eljero Elia blikt terug: ‘De waardering die ik heb gekregen was heel klein’

Eljero Elia besloot na twee jaar afwezigheid zijn voetbalschoenen weer aan te trekken. Niet bij een profclub, maar bij de Haagse amateurvereniging FC Skillz, dat uitkomt in de eerste klasse. Als profvoetballer had Elia een fraaie carrière. Zo speelde hij onder meer bij FC Twente, HSV, Juventus, Southampton en Feyenoord. Hij kijkt dan ook met trots terug op zijn carrière, maar plaats wel een kanttekening.

“De waardering die ik heb teruggekregen van de dingen die ik heb gedaan, was maar heel klein”, erkent hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik hecht er eerlijk gezegd niet zoveel waarde aan dat ik bij grote clubs heb gespeeld. Het is een mooie carrière geweest en ik ben blij dat ik het heb gedaan, maar het leven daarna is veel belangrijker. Dat mijn kinderen, ik heb drie dochters en een zoon, een grote nalatenschap van mij gaan krijgen. Dáár hecht ik veel meer waarde aan.”

De vleugelaanvaller, die dertig interlands voor het Nederlands elftal speelde, geeft te kennen zijn mooiste tijd bij Feyenoord en FC Twente te hebben beleefd. Het is opmerkelijk dat de inmiddels 37-jarige ADO Den Haag niet noemt, maar dat heeft een reden. “Bij ADO heb ik echt narigheid meegemaakt”, is hij eerlijk. “Natuurlijk is het mooi om doelpunten te maken voor de club waar je bent opgegroeid en waar je je hele leven hebt gespeeld.”

Wat er dan gebeurd is? “Ik ben er op een heel slechte manier vertrokken. Alleen praten de mensen daar niet over. Ik heb het er zo vaak over gehad, maar nooit hoorde je anderen zeggen dat het echt naar is geweest. Als jongen van zestien hoorde ik van de toenmalige trainer: als ik word ontslagen, dan mag jij niet meer in het eerste van ADO Den Haag spelen. En dat terwijl ik een jongen van de club was”, aldus Elia.

Wat kan Elia betekenen voor FC Skillz?

Met zijn ervaring in het betaalde voetbal hoopt Elia FC Skillz te kunnen helpen. “Ik wil de jongens die talent hebben om door te stromen naar het profvoetbal helpen. Inmiddels heb ik als speler mijn eerste bekerwedstrijd (tegen HBSS, red.) achter de rug. Mijn lichaam viel na afloop bijna uit elkaar, haha. De bedoeling is om mijn lichaam weer sterker te maken en gewoon te kijken of dit avontuur bij FC Skillz ook succesvol kan worden. Mijn medespelers zijn in ieder geval leergierig”, weet Elia.

