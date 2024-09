Engelse bondscoach komt met heel ander geluid dan Koeman: 'Dat zou roekeloos zijn'

Lee Carsley, de huidige interim-bondscoach van Engeland, heeft gereageerd op de transfer van spits , die naar Al-Ahli in Saoedi-Arabië verkast. Volgens de Engelse coach mag Toney 'gewoon' blijven hopen op uitverkiezingen voor The Three Lions.

Er was deze week veel te doen om Ronald Koeman en Steven Bergwijn. De Nederlandse bondscoach vond de transfer van de linksbuiten naar Al-Ittihad niet getuigen van sportieve ambities en deelde mee Bergwijn niet meer te zullen selecteren voor Oranje. "Het boek is in principe voor hem dicht", zei Koeman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: International verlaat Oranje wegens privé-omstandigheden, Koeman roept geen vervanger op

Carsley lijkt een andere mening te zijn toebedeeld en wil Toney juist wel de kans blijven geven. De spits maakte onlangs de overstap van Brentford naar Al-Ahli. Toen de Engelse pers naar de kansen vroeg dat Toney in beeld blijft bij de Engelse nationale ploeg, reageerde Carsley als volgt: "Ja, daar heb ik over nagedacht. Maar ik kan als interim-coach niet beslissen wie er in de toekomst wel of niet opgeroepen gaan worden. Het wordt interessant om Ivan in Saoedi-Arabië te zien spelen. Ik ben benieuwd naar het tempo en het niveau daar."

Carsley gaat de komende tijden dus wedstrijden van Al-Ahli analyseren. "Ja, we kunnen de wedstrijden zien, ik zal zijn ontwikkelingen daar zeker volgen. Hij is nog niet afgeschreven, het is belangrijk om voorzichtig te zijn. Ik heb een idee van het voetbal daar, maar weet ook weer niet alles. Het zou roekeloos zijn om iemand dan af te schrijven."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.