Ergernis om ‘bijzonder slechte’ vraag van Willem Vissers aan Nathan Aké en Ronald Koeman

Willem Vissers zorgde maandag voor verbazing op de persconferentie van het Nederlands elftal. De journalist van de Volkskrant suggereerde tegenover bondscoach Ronald Koeman en international dat de selectie van Oranje zich had moeten bemoeien met het voorprogramma van Nederland - Bosnië en Herzegovina (5-2).

Oranje speelde afgelopen zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven zijn eerste duel in de Nations League. De muziek in het PSV-stadion stond voorafgaand aan de aftrap ontzettend hard, waardoor bijvoorbeeld de analyse van de NOS op televisie amper te volgen was. “Het was, om het even voorzichtig uit te drukken, een takkeherrie voor de wedstrijd, met muziek met allerlei Coldplay-achtige bandjes”, leidde Vissers zijn vraag aan Aké in.

“Er waren heel veel mensen die daarover klaagden. De analisten van de NOS konden elkaar zelfs niet verstaan”, ging de journalist verder. “Nou zijn jullie artiesten, althans zo worden jullie genoemd. The Rolling Stones bepalen wie bij hun in het voorprogramma staan. Jullie hebben blijkbaar totaal niets te zeggen over wat er voor een wedstrijd gebeurd is. Is dat niet vreemd?”, vroeg Vissers aan Aké.

Voordat Aké antwoord kon geven, reageerde Koeman echter al: “Ik weet niet of dat vreemd is. Maar als we ons ook nog moeten bemoeien met voorprogramma naar een wedstrijd toe…” Vissers: “Dat doen echte artiesten wel.” Koeman: “Ik vond het wel opvallend dat er heel veel Bosnië-supporters door het hele stadion zaten. Ik denk dat ze daar iets beter op moeten letten.”

De wijze waarop Vissers het onderwerp en zijn vraag inleidde, zorgde bij Aké overduidelijk voor verbazing. Op social media uiten veel Oranje-fans en voetballiefhebbers hun ergernis. “Kan iemand die Willem Vissers vervangen? Kom eens met een tactische vraag, joh”, reageert iemand bijvoorbeeld op X. Een ander reageert met: “Wat boeit dit, Willem. Stel gewoon inhoudelijke vragen. Man, man, man.” Een ander richt zich persoonlijk tot Vissers: “Je hebt wederom laten zien dat ze óók bij de Volkskrant moeten doorselecteren.” Ook op Instagram is er veel verbazing. “Wat een bijzonder slechte vraag weer”, klinkt het bijvoorbeeld.

