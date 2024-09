Ten Hag springt in de bres voor De Ligt: ‘Hij heeft geen ritme’

Erik ten Hag gelooft nog altijd in , zo geeft hij aan op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Southampton. De verdediger kende twee lastige wedstrijden met het Nederlands elftal, waardoor hij niet met veel vertrouwen terugkeert bij Manchester United.

“Hij is een geweldige persoonlijkheid”, begint Ten Hag over De Ligt op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Met zijn karakter zal hij dit overwinnen en terugkomen in het Nederlands elftal.” De oefenmeester gaat er niet van uit dat de lastige periode van De Ligt bij Oranje invloed gaat hebben op zijn spel bij Manchester United. “Ik ken zijn kwaliteiten, ik ken zijn persoonlijkheid en ik weet dat hij terug zal vechten.”

De Ligt lijkt op dit moment nog niet echt in blakende vorm te verkeren. Ten Hag durft wel te zeggen waar dat aan ligt. “Hij had een moeilijke voorbereiding omdat hij geen wedstrijden speelde”, stelt de Nederlandse trainer. “Hij zit natuurlijk nog niet in zijn ritme, maar als hij eenmaal weer op volle kracht is, zie je een speler van een ander niveau.”

Ook steun voor Casemiro

Net als De Ligt heeft ook Casemiro recent veel kritiek ontvangen na zijn zwakke spel in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-3). “Iedereen kan slechte dagen hebben op zijn werk”, wordt de Braziliaan verdedigd door Ten Hag, die stelt dat dit niet de eerste keer is dat Casemiro een mindere wedstrijd speelde. “Je hebt pieken en dalen in het leven en in het voetbal. Hij weet hoe je ermee om moet gaan.”

