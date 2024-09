Fanaccount San Marino houdt het niet meer en gaat he-le-maal los

Cristiano Ronaldo schreef donderdagavond geschiedenis bij Portugal en Europees kampioen Spanje begon erg matig aan de Nations League, maar de schijnwerpers zijn toch vooral gericht op San Marino. De dwergstaat boekte in de thuiswedstrijd tegen Liechtenstein de eerste zege sinds 28 april 2004 en zelfs de eerste overwinning in een officiële wedstrijd ooit. Het fanaccount van San Marino zorgt voor de ultieme beleving van een historische avond.

Op 20 maart van dit jaar had het al moeten gebeuren voor San Marino in de oefenwedstrijd tegen Saint Kitts en Nevis. Het internationale voetbal hield de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, maar het mocht opnieuw niet zo zijn voor de dwergstaat. In de tweede wedstrijd tegen Saint Kitts en Nevis een paar dagen later wist het opnieuw niet te winnen. Na kansloze nederlagen tegen Slowakije en Cyprus in juni begon San Marino donderdagavond aan een nieuw avontuur in de Nations League. Zou het in een groep met Gibraltar en Liechtenstein dan eindelijk gebeuren?

Het antwoord: ja. Liechtenstein dacht in de eerste helft nog wel de score te openen, maar gelukkig voor San Marino stak de VAR daar een stokje voor. In de tweede helft viel aan de andere kant wél een doelpunt. Na gepruts in de Liechtensteinse defensie kon Nicko Sensoli profiteren en de bal in het doel tikken: 1-0. Er volgde vervolgens een zenuwslopend half uur, waarin Liechtenstein steeds meer aandrong en nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker was. Maar San Marino hield stand en trok de 1-0 voorsprong over de streep.

Fanaccount San Marino gaat helemaal los

Dat leidde tot een enorme vreugde-explosie op het veld, maar ook op het fanaccount van San Marino. Dat kreeg in oktober 2023 al zeven miljoen views voor een tweet (WE SCORED AND WE EQUALIZED AGAINST F*ING DENMARK) en zal de komende uren ongetwijfeld een hoop nieuwe volgers verwelkomen. “Ze hebben geschiedenis geschreven. Ze zullen voor altijd worden herinnerd als legendes, als de gouden generatie van het Sammarinese voetbal. Ze deden iets wat wij in twintig jaar niet konden doen, in 140 wedstrijden, in 12.600+ minuten voetbal. Een overwinning, een f*ing overwinning”, zo kan de beheerder van het account zijn geluk niet op.

SAN MARINO WON. THAT’S THE TWEET. — San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2024 THEY WROTE HISTORY. THEY WILL BE REMEMBERED FOREVER AS LEGENDS, AS THE GOLDEN GENERATION OF SAMMARINESE FOOTBALL. THEY DID SOMETHING WE COULDN’T DO IN 20 YEARS, IN 140 GAMES, IN 12.600+ MINUTES OF FOOTBALL. A WIN, A FUCKING WIN. — San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2024 THEY DID IT. THE FIRST EVER COMPETITIVE WIN, NO ONE CAN TAKE THAT AWAY FOR SAN MARINO. TODAY SAN MARINO WROTE FOOTBALL HISTORY. THANK YOU SENSOLI, THANK YOU SAN MARINO. FORZA TITANI. — San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2024 NICKO SENSOLI: FOUR MATCHES, ONE WIN, AND THE MOST IMPORTANT GOAL SCORED IN THE LAST 20 YEARS. REMEMBER HIS NAME. NICKO SENSOLI, WE LOVE YOU. — San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2024 TOP OF THE LEAGUE. pic.twitter.com/WEl1Xq50gK — San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2024 🇸🇲 SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!!



History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE — The Sweeper (@SweeperPod) September 5, 2024

