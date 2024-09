Oranjefans krijgen vlak voor duel flashbacks naar EK in Duitsland

Duizenden fans van Bosnië en Herzegovina zijn zaterdag aanwezig in Eindhoven, de plek waar de nationale ploeg het om 20.45 uur opneemt tegen het Nederlands elftal. Supporters van de nummer 75 van de FIFA Ranking marcheren met veel geluid door het centrum van de Brabantse stad en zorgen ongetwijfeld voor Nederlandse flashbacks naar het EK in Duitsland.

Er worden zaterdagavond een hoop Bosniërs verwacht in Eindhoven. Vóór, tijdens en na afloop van de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Nations League krijgt de ploeg massale steun van veel inwoners die naar Noord-Brabant zijn gekomen. Op X verschijnen verschillende fragmenten waarop te zien is dat de sfeer er al goed inzit bij de bezoekers.

LEES OOK: Oranjefans zetten na Hamburg en Leipzig ook hoofdstad Berlijn op stelten

De video’s zorgen mogelijk bij rinkelende belletjes bij Oranjefans. Supporters van het Nederlands elftal waren afgelopen zomer in groten getale aanwezig in Duitsland, waar het EK werd afgewerkt. Rondom iedere wedstrijd van Oranje zorgden Oranjefans voor massale drukte in de Duitse steden.

