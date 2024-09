'Zo kan Farioli twee vliegen in één klap slaan na mislopen Sulemana'

Ajax-trainer Francesco Farioli staat voor een interessante puzzel nu duidelijk is dat deze zomer niet naar Amsterdam komt. De Ghanees had een broodnodige extra optie voor de linkerflank moeten bieden na het vertrek van Steven Bergwijn (Al-Ittihad)en eerder Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers). Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad ziet een mogelijke oplossing waarmee Farioli twee vliegen in één klap zou kunnen slaan.

De FIFA bracht Ajax woensdag het nieuws dat al gevreesd werd: de transfer van Sulemana, die op huurbasis (met optie tot koop) had moeten overkomen van Southampton, gaat definitief niet door omdat de benodigde documenten niet tijdig in het Transfer Matching System werden geüpload. "Dat is een teleurstelling, maar we hebben begrip voor de beslissing", liet Ajax weten in een officiële reactie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Fans van Ajax richten woede op één man na mislopen Sulemana

Farioli zit nu met de gebakken peren. In de persoon van Mika Godts beschikt de Italiaan nog maar over één volwaardige linksbuiten. Daarachter staat de zelf opgeleide Amourricho van Axel-Dongen (19), die door Inan in de AD Voetbal podcast als 'de oogappel van Marc Overmars' wordt betiteld maar de laatste jaren wordt geteisterd door aanhoudend blessureleed. Hoewel Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson in de voorbereiding af en toe 'hangend' op links werden geprobeerd, ziet Inan daar geen oplossing in. Ook het aantrekken van een transfervrije linksbuiten (onder meer Memhis Depay wordt her en der als optie genoemd) lijkt de clubwatcher niet ideaal, aangezien een dergelijke speler met een gebrek aan wedstrijdritme en -fitheid binnen zou komen.

LEES OOK: Fabrizio Romano bevestigt verhaal zaakwaarnemer over Ajax-transfer

Waar het links voorin dus niet bepaald overhoudt, heeft Farioli in de spits juist een luxeprobleem. Met Brian Brobbey, Chuba Akpom en daarachter de van Borussia Dortmund teruggehaalde Julian Rijkhoff had de Italiaan al drie opties om uit te kiezen, in de laatste week van de transferperiode kwam Wout Weghorst het Amsterdamse spitsengilde óók nog eens versterken. "Ik sluit niet uit dat we bijvoorbeeld Brobbey wat vaker op links gaan zien", speculeert Inan. "Dan speelt hij, én dan heb je Akpom en Weghorst die het met z'n tweeën kunnen uitvechten voor de spitspositie."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken', zegt clubwatcher Johan Inan.