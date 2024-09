Francesco Farioli uit zijn frustratie: ‘Het was al krap, maar het wordt nog krapper’

Francesco Farioli heeft er flink de flink pest in dat de bestuurlijke driehoek van Amsterdam (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) een streep heeft gezet door het duel tussen Ajax en FC Utrecht. Vanwege een staking zou er geen politie aanwezig zijn bij de Eredivisiewedstrijd, waarna dit besluit is genomen.

Eerder al was ook de Klassieker tegen Feyenoord in Rotterdam het mikpunt van de politiestaking. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, besloot de wedstrijd te verbieden. Ajax speelde de laatste officiële wedstrijd op 29 augustus in de play-offs van de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok. Volgende week woensdag neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Fortuna Sittard.

“Het is een beetje frustrerend, want er was al een wedstrijd gecanceld", aldus Farioli bij Ajax TV op ESPN. "Dit is de tweede op rij en onze vakantie duurt nu wat te lang om eerlijk te zijn. Aan de andere kant is dit niet iets waar wij controle over hebben, zeg ik altijd maar. Dus het enige dat wij kunnen doen is dit accepteren en ons voorbereiden op verschillende scenario's."

"Maar het is natuurlijk jammer, want iedereen wil spelen", beseft Farioli. "Wij, maar FC Utrecht ook. Dit heeft ook invloed op ons schema voor de komende maanden. Het was al krap, maar het wordt nog krapper, dus het is wat het is. Nu hebben we een volle week om ons voor te bereiden op Fortuna Sittard."

Druk programma voor Ajax in tweede blok

Na het duel tegen Fortuna op 19 september wacht Ajax nog een druk programma tot aan de volgende interlandperiode. Achtereenvolgens treffen de Amsterdammers Go Ahead Eagles (21 september), Besiktas (26 september), RKC Waalwijk (29 september), Slavia Praag (3 oktober) en FC Groningen (6 oktober).

