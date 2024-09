Farioli wordt streng toegesproken na 0-2 zege 'Hij is echt niet toe aan Ajax'

Ibrahim Afellay heeft zijn twijfels over het roulatiesysteem waar Ajax-trainer Francesco Farioli in de openingsfase van het seizoen mee werkt. De Italiaanse trainer wisselt veel van opstelling gezien de fysieke gesteldheid van zijn spelers, maar Afellay ziet achter dit beleid van de trainer van Ajax de nodige gevaren schuilen.

"Ik begrijp het niet", zegt Afellay over de beslissing van Farioli om regelmatig te wisselen van basiselftal: "Ajax is nog niet zover om heel veel spelers te kunnen vervangen. Ajax moet juist veel meer naar een vaster elftal toewerken om die wedstrijden makkelijker te winnen. Je beste spelers in de wedstrijd tegen Besiktas, Mika Godts, Kian Fitz-Jim en Bertrand Traoré, die speelden alle drie niet, maar waren uitgerekend wel de drie spelers die vandaag het verschil hebben gemaakt", legt Afellay uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mike Verweij trekt aan de bel en wil dat er hard wordt ingegrepen bij Ajax

In plaats van bovenstaand genoemde spelers kregen onder meer Christian Rasmussen en Jaydon Banel de kans in de basis bij Ajax, tot verbazing van de analist van de NOS: "Je moet niet alleen maar spelers brengen omdat ze uit de eigen jeugd komen. Ze moeten wel het niveau hebben. Banel is op dit moment niet toe aan Ajax 1", maakt Affelay duidelijk. "Uiteindelijk gaat het om topsport. Tegen NAC heeft hij (Farioli, red.) het ook gedaan en we weten hoe het is afgelopen", doet Afellay op de pijnlijke 2-1 nederlaag van Ajax bij de Brabantse promovendus.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.