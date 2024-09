Feyenoorder geeft 58 dagen na presentatie toe dat hij het moeilijk heeft

Het is wennen in Nederland en bij Feyenoord, zo geeft zomeraanwinst eerlijk toe tegenover media uit zijn geboorteland Costa Rica. De negentienjarige verdediger ruilde deze zomer LD Alajuelense in voor Feyenoord, wat zijn eerste stap buiten Costa Rica is. Mitchell is enthousiast over Feyenoord, maar laat wel duidelijk merken dat het enorm aanpassen voor hem is,

Tijdens de interlandperiode is Mitchell met de krant La Nación in gesprek gegaan over zijn transfer naar Feyenoord: "Het is tot nu toe moeilijk voor mij geweest", begint Mitchell, die aangeeft dat het oplopen van een blessure het voor hem ook niet makkelijker heeft gemaakt: "Je gaat er alleen heen, dus dat is ook lastig. Alles is nieuw. Niet alleen in het voetbal is het aanpassen moeilijk, maar ook in het dagelijks leven", legt hij uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord neemt afscheid en ontvangt ruim twee miljoen euro

De talentvolle verdediger merkt grote verschillen tussen voetballen in Europa en in Costa Rica: "Voetbal is in Europa heel anders. Je speelt niet alleen op honderd procent, maar je traint ook op honderd procent", heeft de verdediger ervaren. Tot dusver trainde Mitchell alleen nog maar bij Feyenoord en speelde hij geen wedstrijden. Enthousiast is hij wel over zijn nieuwe werkgever.

LEES OOK: Feyenoord-aanwinst Hwang noemt middenvelder met 119 duels voor PSV als grote voorbeeld

"Het is heel leuk. Het is een team dat strijdt in de Champions League en ik had niet verwacht dat de spelers zo jong zouden zijn", geeft de verdediger aan. Mitchell zelf probeert ook buiten het voetbal om stappen te zetten: "Ik doe mijn best om ook een beetje Nederlands te leren."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp weet hoeveel punten Feyenoord in de Champions League gaat halen

Voormalig aanvaller René van der Gijp voorspelt hoeveel punten Feyenoord pakt in de competitiefase van de Champions League.