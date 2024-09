Feyenoord neemt afscheid en ontvangt ruim twee miljoen euro

Het hing de afgelopen dagen al in de lucht, maar het vertrek van bij Feyenoord is nu ook definitief beklonken. De Rotterdammers namen de aanvallende middenvelder vorig jaar op huurbasis over van Slavia Praag en legden hem begin juli definitief vast, maar laten hem nu terugkeren naar de Tsjechische topclub. Feyenoord ontvangt ruim twee miljoen euro.

Hoewel Lingr er in Rotterdam-Zuid niet in is geslaagd een basisplaats te veroveren, kijkt hij met een goed gevoel terug op zijn periode bij Feyenoord. “Sportief gezien was het een mooi jaar met het spelen van de Champions League en het winnen van zowel de beker als de Johan Cruijff Schaal. En ik heb ook ontzettend genoten van de steun van het Feyenoord-publiek, dat me altijd heeft aangemoedigd om alles te geven. Maar in de zoektocht naar meer minuten zijn Feyenoord en ik tot de conclusie gekomen dat een andere koers misschien toch beter is. Ik had mijn jaar bij Feyenoord echter voor geen goud willen missen”, zo klinkt het op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Duidelijke en pijnlijke conclusie voor Feyenoord na 'chaotische' en 'onprofessionele' transferwindow

Feyenoord nam Lingr vorig jaar in eerste instantie op huurbasis over van Slavia Praag, maar werd na afgelopen seizoen verplicht om hem definitief vast te leggen. Daar zat een prijskaartje van vier miljoen euro aan verbonden. Lingr kon onder Arne Slot al niet rekenen op een basisplaats en zijn perspectief werd er na het vertrek van de succestrainer en de komst van Brian Priske zeker niet beter op. De Tsjech kwam alleen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV even in actie. In de eerste drie competitiewedstrijden bleef hij op de bank. Lingr speelde in totaal 28 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin scoorde hij vier keer, waaronder de winnende in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen.

Ondřej Lingr ⇢ @slaviaofficial 🇨🇿



Thanks for giving your all! ⚡ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 3, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp weet hoeveel punten Feyenoord in de Champions League gaat halen

Voormalig aanvaller René van der Gijp voorspelt hoeveel punten Feyenoord pakt in de competitiefase van de Champions League.