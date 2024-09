Oranje-concurrent spreekt zich uit over Verbruggen: 'Misschien klinkt het heel raar, maar...'

Doelman zit in een 'moeilijke situatie' bij het Nederlands elftal, zo zegt hij in gesprek met L1. De sluitpost van Brentford verloor voorafgaand aan het Europees Kampioenschap van afgelopen zomer de strijd om de plek onder de lat van en beseft dat alleen een 'foutje' van zijn concurrent het tij zou kunnen doen keren.

Louis van Gaal gunde Flekken in 2022 zijn debuut in Oranje, in een oefeninterland tegen Denemarken (4-2 winst). Inmiddels speelde de 31-jarige geboren Limburger in totaal zeven interlands, waarvan de laatste in maart 2024 tegen Schotland (4-0). Op het EK was de bijna tien jaar jongere Verbruggen eerste keus en lijkt de keeper van Brighton & Hove Albion zich definitief te hebben gepresenteerd als eerste keus voor de komende jaren.

"Ik zit nu in een moeilijke situatie", geeft Flekken toe in gesprek met de regionale zender. "Je wil spelen, maar je komt niet aan spelen toe. Dan moet je die rol accepteren. Bart is de nummer één van het Nederlands Elftal. Misschien klinkt het heel raar, maar het is wachten op een foutje of fouten van hem. Wat je hem van de ene kant niet gunt, maar aan de andere kant hoort dat erbij", aldus Flekken.

Flekken verwacht niet dat hij aankomende zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina, of drie dagen later tegen Duitsland, speelminuten gaat maken: "Bart is fit, ik neem aan dat hij die twee wedstrijden gaat spelen", klinkt het. Beide duels vinden plaats in het kader van de Nations League.

