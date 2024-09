‘Farioli heeft zich intern hard gemaakt voor de komst van Klaassen’

heeft zijn terugkeer bij Ajax te wijten aan Francesco Farioli, zo vertelt ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman in Tekengeld. De Italiaanse oefenmeester was binnen enkele dagen al verkocht door de kwaliteiten van de middenvelder en heeft bij de directie van de Amsterdammers aangedrongen op zijn komst.

Na zijn transfervrije vertrek bij Internazionale, trainde Klaassen bij Ajax om zijn conditie op peil te houden. Waar hij dit eerst deed bij de beloftenploeg, mocht hij al vrij snel aansluiten bij het eerste elftal. “Op dag drie heeft Farioli gezegd: je hoeft niet naar veld twee, je kan bij Ajax 1 blijven”, geeft Zwagerman hierover aan.

“Hij heeft in die paar dagen zo’n indruk op Farioli gemaakt dat hij vrij snel overtuigd was”, gaat de journalist verder. “Hij wil hem erbij houden voor die kwaliteiten die we allemaal wel van Davy Klaassen kennen”, waarna hij onder meer het feit dat de middenvelder zich altijd vol inzet, zijn leiderschap, ervaring en fitheid noemt. “Dat is ook wel een Farioli-vereiste.”

Farioli drong aan bij clubleiding

“Farioli heeft toen druk op de ketel gezet”, legt Zwagerman uit. Ajax heeft met Kian Fitz-Jim, Kristian Hlynsson, Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen, Jordan Henderson en Kenneth Taylor al de nodige middenvelders in de selectie, maar heeft daar dus toch Klaassen aan toegevoegd. “Hij heeft zich toch echt intern hard gemaakt voor de komst van Klaassen en zo geschiedde.”

