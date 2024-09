Chiellini keert na twee jaar afwezigheid terug bij oude liefde Juventus

is terug bij Juventus, zo maakt de Italiaanse topclub bekend. De voormalig topverdediger gaat in Turijn aan de slag als manager van relaties met nationale en internationale voetbalinstanties.

Chiellini vertrok in de zomer van 2022 na zeventien seizoenen bij Juventus. Na anderhalf jaar bij het Amerikaanse LAFC zette de verdediger een punt achter zijn carrière als voetballer. Gedurende zijn loopbaan kwam de Italiaanse legende 561 duels in actie namens De Oude Dame. Daarin wist hij 36 doelpunten te maken en leverde hij 26 assists. Met Juventus werd Chiellini negen keer landskampioen en won hij vijf keer de Italiaanse beker.

Ruim twee jaar na zijn vertrek uit Turijn keert Chiellini nu weer terug bij de Italiaanse recordkampioen. Per 16 september is hij daar actief als Head of Football Institutional Relations. “Chiellini heeft Juventus nooit echt verlaten”, schrijft de club op de officiële kanalen. “Zijn hart, ziel en waarden zijn altijd verbonden geweest met de club, zowel op het veld als ernaast. Welkom thuis, Giorgio!”

Giorgio Chiellini returns to Juventus ⚪️⚫️ — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 15, 2024

