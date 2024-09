Zaakwaarnemer Koopmeiners haalt uit naar Atalanta: 'Kwestie van zwartmaken en leugens'

Karel Jansen en Bert Baving, de zaakwaarnemers van Oranje-international , halen tegenover de Volkskrant uit naar Atalanta Bergamo. De middenvelder zette deze zomer zijn zinnen op een transfer naar Juventus, de winnaar van de Europa League van het voorbije seizoen verzette zich daar met hand en tand tegen maar ging uiteindelijk tóch overstag: "Het woord cazzo (klootzak, red.) is veel gevallen".

Atalanta betaalde in de zomer van 2021 een bedrag van veertien miljoen euro om Koopmeiners over te nemen van AZ. Na 129 wedstrijden in drie seizoenen, waarin de middenvelder goed was voor 29 doelpunten en vijftien assists, achtte Juventus de tijd rijp om Koopmeiners in te lijven. Atalanta stelde zich echter niet schappelijk op, waardoor de speler zich begin augustus ziekmeldde. Afgelopen woensdag was daar dan tóch de aankondiging: Juventus betaalt ruim 60 miljoen euro, Koopmeiners mag zich speler van De Oude Dame noemen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koopmeiners heeft droomtransfer te pakken en verruilt Atalanta voor Juventus

"Het woord cazzo is tijdens de onderhandelingen veel gevallen", zegt Jansen, die samen met Baving namens Wasserman de belangen van Koopmeiners behartigt, in gesprek met Volkskrant-journalist Willem Vissers. "Het was een poppenkast", vervolgt het duo. "Atalanta had een mondelinge toezegging gedaan voor deze zomer, nadat de transfer naar Napoli vorig jaar was geblokkeerd. Die toezegging waren ze vergeten. Het werd een kwestie van zwartmaken en leugens."

Lees ook: Driessen walgt en pakt drie spelers aan: 'Treurig, veel huilie-huilie doen en de onbegrepene spelen'

"Na het seizoen zei de club eerst te willen meewerken", vervolgen Jansen en Baving hun relaas. "Maar ja, trainer Gian Piero Gasperini, die heilig is verklaard bij Atalanta, tekende een nieuw contract en wilde de succesvolle groep bij elkaar houden. De emoties liepen hoog op. Teun, de ideale prof, heeft zich ziek gemeld. Hij was ook echt ziek van de spanning. Na drie prachtige jaren bij Atalanta wilde hij naar Juventus. Het is jammer dat zo'n succesverhaal geen mooi einde heeft gekregen", besluiten de zaakwaarnemers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot krijgt Sky Sports-tafel keihard aan het lachen met eerste zin in interview

Liverpool-trainer Arne Slot maakt zich nu al populair bij de tv-analisten in Engeland.