Glunderende Slot verklapt wat hij het mooiste doelpunt van Liverpool tegen Manchester United vond

Arne Slot zag zijn Liverpool vandaag met 0-3 winnen op bezoek bij Manchester United. De Nederlandse oefenmeester genoot van zijn ploeg en van de doelpunten. Slot verklapt dat hij vanuit zijn ‘voetbalhart’ de afgekeurde treffer van Liverpool het mooiste doelpunt vond en beseft dat deze driepunter telt in Engeland.

“Dit is een grote overwinning ja, een mooie overwinning”, zegt Slot in gesprek met Viaplay. “Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te winnen, maar de manier waarop wij dat gedaan hebben spreekt denk ik nog meer tot de verbeelding. Dat helpt enorm. Maar tegelijkertijd weten we ook dat ze nu weer twee weken naar de interlands gaan. Als ze terugkomen krijgen we Champions League en allerlei zware wedstrijden in de competitie, maar deze overwinning pakken ze ons niet meer af.”

Waar Slot het meest tevreden over is? “De enige manier dat je hier kan winnen is dat ze allemaal belachelijk hard werken en ongelooflijk veel lopen als de tegenstander de bal heeft. Omdat zij heel veel kwaliteiten hebben weet je dat ze elk moment kunnen scoren”, beseft hij.

“Dus dan moet je constant bereid zijn om je medespeler te helpen. Dat is wat wij gedaan hebben en daar ben ik het meest tevreden over. Waar ik ook wel van genoten heb, als ik dat woord mag gebruiken, is ons spel aan de bal. Ik denk dat het ons heel vaak gelukt is om de vrije middenvelder te vinden en vandaaruit gevaarlijk te worden.”

Slot onder de indruk van Salah

Mohamed Salah verkeerd in een waanzinnige vorm en was vandaag ook weer belangrijk met een doelpunt en twee assists. “Als je het alleen over hem zou hebben zou je de rest weer tekort doen”, aldus Slot. “Ik denk dat dit vandaag echt een teamprestatie was. Want de goals kwamen of uit stand uit een hoog drukzet moment en wat ik vanuit mijn voetbalhart de mooiste goal vond, werd helaas afgekeurd.”

“Dat was een opbouw van achteruit”, blikt Slot terug op het afgekeurde doelpunt van Trent Alexander-Arnold. “Ik dacht dat Virgil een geweldige bal door de linie speelde op Trent en dat leidde uiteindelijk tot een goal, die helaas afgekeurd werd. Dus ik heb heel veel mooie dingen gezien en dan gaat het om Luis Diaz en Mo Salah, maar dan zouden we de rest er tekort mee doen als we alleen die twee eruit zouden lichten”, besluit hij.

