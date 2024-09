Grote walging om moment in blessuretijd bij Portugal - Schotland: 'Moet dat nou weer? Vreselijk!'

begon zondagavond tijdens de Nations League-ontmoeting tussen Portugal en Schotland weliswaar op de bank, maar wist de aandacht in de slotfase toch nog volop op zich gericht. De voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid maakte vlak voor tijd de winnende (2-1) en bezorgde zijn land daarmee de tweede zege in vier dagen tijd. Daarnaast probeerde een fan nog bij hem te komen, tot grote ergernis van de commentator van Ziggo Sport.

De laatste minuut van de blessuretijd was onderweg toen een toeschouwer nog een poging ondernam om bij Ronaldo in de buurt te komen. Tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland werd tijdens wedstrijden van Portugal met enige regelmaat het veld betreden door supporters, die er een selfie met Ronaldo uit probeerden te halen. Zo ver kwam het zondagavond in Lissabon niet. Op beelden op social media is te zien dat een steward eerst nog uitglijdt, maar de veldbestormer vervolgens met hulp van zijn collega’s te pakken krijgt.

De commentator van Ziggo Sport sprak vol walging over het moment. “Ai, ai, ai… Moet dat nou weer zeg? Moet dat nou weer? Vreselijk. Dit keer niet gaan pauzeren voor een selfie, maar gewoon zeggen: ophoepelen. Dat moeten we toch niet willen met z’n allen. De regie denkt ook: laten we goals nog maar een keer in starten, dan zien we de ellende niet op het veld.” De toeschouwer betrad het veld op het moment dat Portugal nog één keer gevaarlijk werd en Ronaldo net niet zijn tweede van de avond kon maken. “Een toeschouwer die op een nogal belangrijk moment richting Ronaldo liep, als een extra Schotse verdediger zowat”, zo besloot de commentator.

Pitch invader was trying to score for Portugal! 🤣🤣🤣



pic.twitter.com/Ul5P4ZdOTp — Football Laughs (@FootballLaughss) September 8, 2024 Pitch invader tries to hug Ronaldo in the game against Scotland.

Stop embarrassing yourselves . Just enjoy the game. 🇵🇹 pic.twitter.com/g1JMzOgwLV — Bean (@7thArtist) September 8, 2024

