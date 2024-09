Hans Kraay stoort zich mateloos aan nieuwe ontwikkeling in voetballerij

Hans Kraay junior begrijpt niet waarom voetballers massaal de sportschool opzoeken. De analist van ESPN schrijft in zijn wekelijkse column voor Voetbal International dat een speler zich ook gewoon op het veld verder kan ontwikkelen in plaats van in de sportschool.

"Ik word zo ongelofelijk moe van dat gezanik over de gym", steekt Kraay van wal in zijn column voor Voetbal International. "Als je jezelf als speler wil ontwikkelen, of inhoud wil kweken, dan kan dat toch prima op het veld? Een spits met een interval-afwerk-circuitje waarin hij vijftig keer op doel schiet, een buitenspeler die tachtig voorzetten geeft na een training", noemt de analist als voorbeelden.



Kraay maakte dat zijn voorbeelden zelf als voetballer mee, onder meer tijdens zijn tijd in Engeland: "Ik zal misschien wel ouderwets klinken, maar in mijn tijd bij Brighton & Hove Albion moesten wij als verdedigers na elke training tweehonderd ballen uit de lucht koppen. Maar nu moet alles in de gym. Nou, het enige wat je van de gym krijgt, zijn Ibiza-benen. Van die grote Arnold Schwarzenegger-Matthijs de Ligt-benen", zegt Kraay gekscherend: "Geloof me nou maar, daar ga je echt niet beter van voetballen", aldus de analist, die de gym liever kwijt dan rijk is rondom voetbalclubs.

