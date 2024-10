Hugo Borst over Manchester United: 'Zouden onderaan bungelen in de Eredivisie’

Hugo Borst is niet bepaald onder de indruk geraakt van Manchester United. De Engelse grootmacht komt in de Hard Gras Podcast ter sprake, na het gelijke spel van vorige week tegen FC Twente. Borst denkt dat de ploeg van Erik ten Hag geen hoge ogen zou gooien in de Eredivisie.

FC Twente slaagde er vorige week woensdag in om een resultaat te halen op Old Trafford. In de eerste competitiewedstrijd van de Europa League kwam het elftal van Joseph Oosting weliswaar op achterstand door een pegel van Christian Eriksen, maar rechtte het de rug in de tweede helft. Sam Lammers bezorgde Twente een verrassend punt.

Niet alleen Lammers, maar ook Bart van Rooij maakte indruk tijdens de wedstrijd. “Die speelde daar toen wel heel onbevangen. Echt een moderne back die naar binnen komt”, begint Frans Thomése. “Dat hadden ze ook wel echt hard nodig, want in de competitie... ik heb ook gister (zondag, tegen NAC Breda, red) weer zitten kijken, en dat was zwáár”, reageert Borst.

“Ja, maar Hugo… deze wedstrijd (tegen Man Utd, red) maakt toch álles al goed? Je gaat naar Manchester, je speelt op Old Trafford en zij spelen in hun sterkste opstelling. Er zijn een hoop jongens die niet durfden te dromen van een wedstrijd op Old Trafford”, zegt Suse van Kleef. Borst blijft fel over de ploeg van Ten Hag. “Manchester United zou gewoon in de Eredivisie onderaan bungelen…”, is de analist stellig.

Manchester United slaagde er zondag niet in om zich te herstellen na het gelijke spel tegen FC Twente. De ploeg van Ten Hag werd overrompeld door Tottenham Hotspur en verloor met liefst 0-3. Het ontslag van de Nederlander komt daardoor steeds dichter bij.

