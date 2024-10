Hugo Borst wil een nieuwe bondscoach bij het Nederlands elftal en weet al wie het moet worden

Hugo Borst zou geen tegenstander zijn van Erik ten Hag als bondscoach van het Nederlands elftal. De columnist houdt er rekening mee dat Ten Hag op welk moment dan ook ontslagen wordt door Manchester United en dan hoopt hij dat de voormalige trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax aan de slag gaat bij de nationale ploeg. Dat is niet omdat Borst Ronald Koeman een slechte coach vindt, maar omdat hij in de huidige keuzeheer geen ‘visionair’ ziet.

In de Hard Gras Podcast gaat het over de periode van Ten Hag bij Ajax, waarmee hij in het seizoen 2018/19 niet alleen de landstitel en de KNVB Beker won, maar ook op een haar na de finale van de Champions League bereikte. De podcastmakers, Suse van Kleef, Edwin Winkels, Frans Thomése en Borst, zijn het erover eens dat Ajax en Ten Hag destijds een uitstekende selectie hadden samengesteld, met een goede mix van ervaring en talent. “Daarom zie ik er echt brood in, als hij eenmaal ontslagen is, of het nou nu gebeurt, over een paar weken of een paar maanden, dat hij dan de bondscoach van het Nederlands elftal gaat worden”, zo vertelt Borst.

De KNVB stelde Koeman twee jaar geleden aan als vervanger van Louis van Gaal, nadat de Groninger het bondscoachschap bij het Nederlands elftal in de zomer van 2020 nog had ingeruild voor zijn ‘droombaan’ bij FC Barcelona. Het huwelijk tussen FC Barcelona en Koeman werd echter geen succes. De Nederlander werd in het najaar van 2021 ontslagen. Hij had nog altijd de wens om als bondscoach van het Nederlands elftal actief te zijn tijdens een eindtoernooi. Die kans kreeg hij afgelopen zomer tijdens het EK in Duitsland. Borst bewaart er echter geen goede herinneringen aan. “Niet dat Koeman een hele slechte coach is, maar het is allemaal gewoontjes. Het is geen visionair. Ik vind juist dat je het op zo’n moment moet durven te zeggen. Ik heb het EK ook in mijn achterhoofd”, zo klinkt het.

Koeman hield tijdens dat toernooi vast aan een groot aantal namen die gedurende zijn eerste termijn als bondscoach belangrijk waren voor het Nederlands elftal. Thomése wijst Borst op het feit dat Koeman tijdens de afgelopen interlandperiode wel voor een Ryan Gravenberch durfde te kiezen, maar dat verandert Borst zijn mening dus niet. “We gaan een WK krijgen, dan heb je een Johan Cruijff of een Louis van Gaal nodig. Die schuilt in Arne Slot, maar die zal niet los zijn. Maar misschien is Ten Hag dat wel. Ten Hag houdt er van om met Nederlanders te werken”, zo doelt Borst cynisch op de Nederlandse enclave bij Manchester United. “Nou, dat is fijn zeg, bij het Nederlands elftal. Dát komt goed uit.”

