Jamal Musiala houdt zich in na Nederland - Duitsland, maar heeft een duidelijk gevoel

wilde na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Duitsland in de Nations League niet al teveel kwijt over het optreden van de scheidsrechter. Zijn trainer Julian Nagelsmann stak zijn woede over enkele arbitrale beslissingen niet onder stoelen of banken. Musiala houdt het er bij dat hij het gevoel had dat ‘veel beslissingen’ niet in het voordeel waren van Duitsland.

Nagelsmann maakte zich tijdens de wedstrijd en vooral in de tweede helft erg druk om de scheidsrechter. De bondscoach van Duitsland liet na afloop voor de camera van RTL weten dat hij van mening was dat zijn ploeg een duidelijke strafschop was onthouden na een vermeende overtreding van Xavi Simons op Musiala. Simons leek op de voet van zijn tegenstander te staan, maar de scheidsrechter wilde er niets van weten en ook de VAR zag er geen duidelijke overtreding in. Volgens Nagelsmann is het echter overduidelijk dat Duitsland een strafschop had moeten krijgen.

Musiala houdt zich in

Musiala kreeg na afloop eveneens vragen over het optreden van de scheidsrechter. “Ik wil niet veel over de scheidsrechter praten voor de camera. Maar ik vond dat veel beslissingen vandaag (dinsdag, red.) niet onze kant opvielen”, zo vertelde het Duitse supertalent in gesprek met RTL. Hij wil het puntenverlies in de Johan Cruijff ArenA echter niet wijten aan het optreden van de arbitrage. “We moeten naar onszelf kijken en zorgen dat we verbeteren.”

Duitsland en Musiala speelden afgelopen zaterdag nog Hongarije volledig van de mat (5-0), maar konden dat optreden geen passend vervolg geven tegen Oranje. “Zij hadden hun kansen, wij hadden onze kansen. Het is een proces. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken en beter woorden”, aldus Musiala. “Vandaag (dinsdag, red.) verliep niet alles zoals tegen Hongarije. We moeten in de volgende wedstrijden stappen vooruit zetten. We moeten zekerder zijn aan de bal en onze kansen verzilveren. Maar er zijn ook positieve dingen om mee te nemen. De sfeer in het team is goed en we genieten ervan om op het veld te staan.”

Druk programma met Bayern München

Over een maand mag Musiala zich opnieuw melden bij de nationale ploeg. Na het bezoek aan Bosnië en Herzegovina op 11 oktober wacht op 14 oktober de thuiswedstrijd tegen Nederland. Tot die tijd moet Musiala eerst vol aan de bak met Bayern München. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Bundesliga treft de komende maand in de competitie Holstein, Werder Bremen, Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt. Tussendoor staan in de Champions League de ontmoetingen met Dinamo Zagreb (17 september) en Aston Villa (2 oktober) op het programma.

Musiala on the referee today: "I don't want to talk a lot about the referee in front of the camera. But I felt many decisions didn't go our way today. We have to look at ourselves and make sure we improve" pic.twitter.com/E9nx9JdxJk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 10, 2024

