Julian Nagelsmann is woedend en beklaagt zich na Nederland - Duitsland over één man

Julian Nagelsmann was na afloop van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Duitsland in de Nations League totaal niet te spreken over het optreden van de arbitrage. De Duitse bondscoach maakte zich gedurende de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA al druk om van alles en nog wat en stak zijn frustraties over enkele beslissingen van de scheidsrechter na afloop niet onder stoelen of banken. Volgens Nagelsmann is Duitsland in de tweede helft een duidelijke strafschop onthouden.

De oud-trainer van Hoffenheim en Bayern München, sinds begin dit jaar bondscoach van Duitsland, doelt op een moment in de tweede helft waarbij Xavi Simons en Jamal Musiala betrokken waren. Het Duitse supertalent kapte Simons uit, waarna de Oranje-international op de voet van zijn tegenstander leek te staan. Musiala ging naar de grond, Simons was zich van geen kwaad bewust en de arbiter wilde er niets van weten. De VAR zag zich niet genoodzaakt om de scheidsrechter te corrigeren; geen strafschop dus voor Duitsland.

Nagelsmann kon er na afloop van de intense wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA met zijn hoofd niet bij dat de scheidsrechter na de vermeende overtreding van Simons niet floot voor een strafschop voor zijn ploeg. “Een duidelijke strafschop. Simons kwam duidelijk te laat en raakte Jamal op zijn voet. Ik denk niet dat we het daarover oneens kunnen zijn. Als het op het middenveld gebeurde, krijg je gegarandeerd een overtreding mee”, zo zei de Duitse oefenmeester na afloop voor de camera van RTL. Het was niet de enige beslissing waarover Nagelsmann niet te spreken was. Duitsland kwam er in de laatste minuut van de blessuretijd nog een keer door en leek op weg naar een grote kans, maar de scheidsrechter floot midden in de aanval af.

Nagelsmann begreep er niets van. “We kregen een grote kans in de laatste seconde, toen we alleen op het doel af renden. Ik snap het niet helemaal”, zo klinkt het. De spelers van Duitsland en hun bondscoach verzamelden zich na het laatste fluitsignaal in een kringetje om de scheidsrechter om verhaal te halen, maar dat haalde natuurlijk niets meer uit. Het was overigens ook niet zo dat Die Mannschaft een honderd procent kans werd ontnomen. Er lag aan de linkerkant weliswaar opvallend veel ruimte voor de Duitsers, maar Oranje had ook al wat spelers terug.

Nagelsmann ziet een vermakelijke wedstrijd

Over de wedstrijd was Nagelsmann een stuk beter te spreken. “Het was een vermakelijke, spannende en open wedstrijd van beide teams. We reageerden goed nadat we achter kwamen en verdienden het om de leiding te nemen bij rust.” Nagelsmann zag zijn ploeg echter ook in de tweede helft al snel een doelpunt om de oren krijgen. “Helaas kregen we de gelijkmaker al vroeg in de tweede helft tegen, we verdedigden te agressief in het strafschopgebied, wat niet nodig was. We weten dat elke wedstrijd voor het WK belangrijk is, of het nu in de Nations League is of in de kwalificatiewedstrijden. Het team gelooft in zichzelf, de fans zien dat de spelers alles geven”, aldus de keuzeheer.

Duitsland en Nagelsmann kunnen al met al tevreden zijn over de eerste interlandperiode na het Europees Kampioenschap in eigen land. De kwartfinalist van dat toernooi blies afgelopen zaterdag nog Hongarije van het veld: 5-0.

Nagelsmann and his players protesting about the referee not letting the last attack play out and blowing the whistle pic.twitter.com/lAm4opufR8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 10, 2024

