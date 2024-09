Johan Derksen haalt uit in Vandaag Inside: ‘Daar word ik gek van’

Johan Derksen is niet te spreken over de omwonenden van de Adelaarshorst die het stadion van Go Ahead Eagles liever zien verdwijnen. De Deventenaren willen het stadion dolgraag uitbreiden, maar stuiten daarbij op de zienswijze van een aantal omwonenden. De analist vindt het onbegrijpelijk dat ‘de mensen met poen’ nu lopen te klagen.

“Ik ben ooit begonnen bij Go Ahead Eagles en ik vind dat het leukste stadion van Nederland”, vertelt Derksen bij Vandaag Inside over de Adelaarshorst. “Het enigste stadion wat nog in een oude arbeiderswijk ligt en het is net een openluchtmuseum daar. Ze zijn nu de tribunes achter de goals wat aan het verhogen zodat ze meer mensen kwijt kunnen.”

“De mensen uit de Vetkampstraat hebben nog nooit geklaagd dat ze een keer in de veertien dagen vijftienduizend mensen op de stoep hebben. Aan de andere kant, aan de Brinkgeverweg, heb je die grote huizen. Die mensen, de mensen met poen, die hebben nu een duur advocatenkantoor in Amsterdam ingeschakeld dat een voetbalclub in een woonwijk niet meer van deze tijd is. Die zijn nu aan het procederen, terwijl de gemeente er zeer positief tegenover staat”, weet Derksen.

Hij is dan ook niet te spreken over de procederende mensen. “Ik word een beetje gek van die protesterende Nederlanders. Die mensen die honderd jaar daar wonen hebben nog nooit geklaagd. Nu komen er een paar van die importfiguren”, fulmineert Derksen.

“Anoniem”, haakt Chris Woerts in. “Het gaat om 202 huizen, waarvan negentien huizen, 38 inwoners, anoniem bezwaar hebben gemaakt. Op de laatste dag dat ze bezwaar konden indienen. Daar zijn ze flink pissig over, want het stadion is al meer dan honderd jaar oud. Toen woonden die mensen er nog niet eens. Het zijn van die mensen die klagen, van die linksrijdende yoghurteters. Die nu plotseling zeggen: het is moeilijk. In de jaren vijftig en zestig was de capaciteit van het stadion 24.000. En die zaten er ook. Nu gaan ze van tienduizend naar dertien duizend en negentien mensen zijn helemaal van slag.”

Ook Nico Dijkshoorn roert zich in de discussie. “Er is niets mooiers vind ik, zo ben ik van voetbal gaan houden, als met je vader door een wijk naar het stadion lopen. Ik ging naar Ajax toe, want ik woonde in de buurt van Amsterdam, en ik weet het nog precies. Langs de begraafplaats, zwijgend, mannen met lange jassen enzo en dan door die wijk en dan gewoon op de terugweg mensen voor het raam: hoeveel hebben ze gespeeld? Dat is prachtig vind ik. Dat vind ik het mooie van het voetbal”, vertelt hij

Go Ahead Eagles doet handreiking aan omwonenden

Volgens Woerts heeft Go Ahead Eagles wel een handreiking gedaan aan de omwonenden die bezwaar hebben gemaakt. De Deventenaren hebben aangeboden dat als het huis door de uitbouw van de Adelaarshorst minder waard wordt, dat zij opdraaien voor het verschil. “Stel het huis is een ton minder waard, dan betaalt Go Ahead Eagles die ton”, vertelt Woerts. “Ze hebben alles eigenlijk helemaal voor elkaar, maar toch zeggen negentien huizen: wij liever niet.” Daar heeft Dijkshoorn wel een oplossing voor. “Voor straf er een euthanasiecentrum middenin zetten. Dan is het opgelost”, zegt hij gekscherend.

