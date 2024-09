Derksen ‘trots’ op zichzelf: ‘Slapjes me daarvoor ziek te melden’

Johan Derksen heeft eraan gedacht de aflevering van Vandaag Inside van dinsdagavond over te slaan, zo liet hij weten in de betreffende uitzending. De favoriete band van De Snor gaf namelijk een optreden in Nederland, maar hij vond het niet nodig zich daarvoor ziek te melden.

“Ik ben trots op mezelf dat ik hier zit vanavond”, begint Derksen bij Vandaag Inside. “Vanavond is namelijk het enige optreden van mijn favoriete band in 013 in Tilburg. Maar ik vind het een beetje slapjes om me daarvoor ziek te melden.” Wanneer de oud-voetballer vervolgens wordt gevraagd welke band dat dan is, blijkt dat The Steel Woods te zijn.

Vervolgens geeft René van der Gijp aan dat hij nog heeft geprobeerd Derksen toch aan een optreden van de band te helpen. “Ik heb nog geprobeerd te regelen dat ze hier kwamen gisteren, maar ze zaten in Brussel”, legt hij uit. “En ze zitten morgen in Keulen, dus ze konden niet”, betreurt hij. Toch weet Derksen zeker dat hij de band wel een keer live gaat zien. “Ze komen nog wel op grote festivals en anders ga ik een keer naar Amerika.”

Wanneer Van der Gijp aangeeft dat dat niet nodig is, aangezien ze een dag eerder in Brussel stonden, gaat Derksen daar gelijk tegenin. “Toen zat ik hier. En morgen staan ze in Keulen, zit ik weer hier.” Wilfred Genee heeft nog wel een goed idee hoe Derksen wel naar het optreden kan. “Nog een liesbreuk, dan kan je gelijk door na de operatie”, zegt hij gekscherend.

Afmelding Van der Gijp

Van der Gijp was afgelopen zomer wel tweemaal afwezig bij Vandaag Inside Oranje. De voormalig buitenspeler ontbrak eerst vanwege de verjaardag van zijn zoon Nicky, terwijl hij een week later had afgemeld wegens het afstuderen van zijn zoon. In de podcast KieftJansenEgmondGijp onthulde hij dat dit hem een flink bedrag heeft gekost, aangezien hij moest betalen voor de persoon die hem vervangt. Daarvoor moest Van der Gijp tweemaal een bedrag van 1500 euro afrekenen.

Johan Derksen: 'Ik ben trots op mezelf dat ik hier zit vanavond...'

