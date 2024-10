Timber schaart zich deels achter Rodri: ‘Om eerlijk te zijn ben ik het met hem eens, maar…’

kan zich vinden in de kritiek die Rodri heeft geuit op de overvolle speelkalender. Toch vindt de verdediger van Arsenal dat het voor hem persoonlijk juist wel prettig is dat er zo veel wedstrijden worden gespeeld.

Timber stond gedurende het afgelopen seizoen bijna het hele jaar aan de kant, waardoor hij nauwelijks wedstrijden kon spelen. Inmiddels staat hij wekelijks in de basis. Op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Paris Saint-Germain in de Champions League geeft hij aan dat hij daar erg blij mee is. “Nu is het gewoon genieten en lol hebben”, wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad. Toch is het volgens de oud-Ajacied niet altijd makkelijk. “We hebben een paar dagen geleden ook al gespeeld. Mentaal is het ook zwaar, maar ik probeer er gewoon van te genieten.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Premier League-clubs klagen achter de schermen over 'zwarte kunsten' van Arsenal

De laatste tijd vormt zich steeds meer kritiek op de overvolle speelkalender, waar de verdediger zich wel in kan vinden. “Om eerlijk te zijn ben ik het met ze eens”, stelt Timber. “Het is een groot thema in alle kleedkamers van alle teams. Maar zoals ik al zei, ik ben nu vooral blij dat ik weer kan spelen.”

LEES OOK: Haaland wekt verbazing met onsportieve acties bij City - Arsenal, Timber vestigt negatief record

Timber spreekt van gevaarlijke situatie

Eén van de spelers die de meeste kritiek uitte op de kalender, is Manchester City-middenvelder Rodri. Enkele dagen na deze uitspraken scheurde de Spanjaard zijn kruisband af in het duel met Arsenal. “Ik denk om eerlijk te zijn dat het echt gevaarlijk is”, ziet ook Timber. “We speelden kortgeleden tegen Manchester City en twee dagen later hadden ze weer een wedstrijd. Het is goed dat de spelers hun stem laten horen. Het ziet er niet naar uit dat de wedstrijden minder worden, zeker omdat we in Engeland geen winterstop hebben.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Anco Jansen maakt live op tv bekend wat Arne Slot van Virgil van Dijk vindt

Arne Slot heeft bij Liverpool de beschikking over Virgil van Dijk en de samenwerking verloopt voorspoedig.