Premier League-clubs klagen achter de schermen over 'zwarte kunsten' van Arsenal

Meerdere clubs uit de Premier League hebben bij de scheidsrechterscommissie van de Engelse voetbalbond (PGMOL) geklaagd over het gedrag van Arsenal, zo weet de Daily Mail. The Gunners wordt verweten regelmatig aan ‘zwarte kunsten’ te doen om wedstrijden te ontregelen.

Als meest recente voorbeeld wordt een incident aangehaald van de wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal (2-2) van zondag. Toen Arsenal nog met 1-2 aan de leiding ging, leek reservespeler Myles Lewis-Skelly vanaf de zijlijn richting doelman David Raya te gebaren dat Raya naar de grond moest gaan om tijd te rekken, wat daarna ook gebeurde. Lewis-Skelly kreeg een gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

Dat was zijn eerste gele kaart als profvoetballer, nog voordat hij überhaupt een minuut profvoetbal had gespeeld. In de tweede minuut van de blessuretijd maakte hij als invaller zijn opwachting in de Premier League. Door een doelpunt van John Stones in de achtste minuut van de blessuretijd wist Arsenal, dat de gehele helft met tien man speelde vanwege een rode kaart van Leandro Trossard, de voorsprong niet over de streep te trekken.

Incident bij Liverpool - Arsenal

Het incident met Lewis-Skelly en Raya zou niet op zichzelf staan. In april vorig jaar ging doelman Aaron Ramsdale op een soortgelijke manier naar de grond tijdens een uitwedstrijd tegen Liverpool (2-2), na gebaren vanaf de zijlijn. "Trainers en analisten van clubs uit de Premier League spraken onderling openlijk over de 'zwarte kunsten' van Arsenal", zo schrijft de Daily Mail. "Ook hebben clubs hun zorgen geuit richting de PGMOL."

LEES OOK: Haaland wekt verbazing met onsportieve acties bij City - Arsenal, Timber vestigt negatief record

Akanji klaagt over Arsenal

Verdediger Manuel Akanji van Manchester City deelt de irritatie in ieder geval. "Als we tegen ze spelen, zijn ze altijd op zoek naar drama. Hard de duels ingaan, met elf spelers in de eigen zestien verdedigen en dan proberen te scoren uit standaardsituaties. Ik denk niet dat er veel clubs in Europa zijn die de zwarte kunsten beter beheersen. Maar uiteindelijk worden wij altijd kampioen en ik verwacht niet dat daar dit seizoen verandering in komt."

Akanji zei na de wedstrijd van zondag dat spelers van Arsenal voortdurend naar het gras gaan. Ook het incident tussen Lewis-Skelly en Raya was hem opgevallen. “We kunnen er niks aan doen. Het is aan de scheidsrechters om dit soort situaties gedurende een seizoen onder controle te houden. Het heeft ditmaal gewerkt voor ze. Als ze blij zijn met een punt… Wij zijn dat niet, wij wilden meer, maar zij zijn er blij mee.”