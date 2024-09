Perez zwijgt in eerste instantie over Ajax-speler, maar spreekt vervolgens zijn verbazing uit

Kenneth Perez heeft woensdagavond niet genoten van het optreden van Ajax-spits in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Engelsman had bij absentie van Brian Brobbey een basisplaats en nam weliswaar de vijfde Amsterdamse treffer voor zijn rekening, maar imponeren deed hij niet. Perez wilde het vooral over diens manier van juichen hebben.

Francesco Farioli verklapte dinsdagmiddag op zijn persconferentie dat Brobbey een basisplaats zou hebben tegen Fortuna Sittard, maar de Amsterdammer zat door een tik tegen zijn been helemaal niet bij de wedstrijdselectie. Wout Weghorst had gehoopt dat hij als vervanger van Brobbey aan de aftrap mocht verschijnen, maar Farioli koos voor Akpom. De Engelsman kwam lange tijd niet in het spel voor. Perez werd na afloop door zijn collega Fresia Cousiño Arias gevraagd naar het optreden van Akpom, maar de Deen had een paar seconden nodig om er een antwoord op te geven.

Perez verbaast zich over manier van juichen Akpom

“Niet echt…”, zo klonk het uiteindelijk in de nabeschouwing op ESPN. De analist stipte nog wél iets anders aan. “Wat was dat juichen? Wat betekent dat allemaal, die gekkigheid?”, zo doelde Perez op de manier waarop Akpom zijn eerste competitietreffer van dit seizoen vierde. De centrumspits van Ajax draaide eerst een aantal rondjes, alvorens een zijwaarts sprongetje te maken. Perez hoopte dat Arias er een verklaring voor zou hebben, maar ook de presentatrice had geen idee. “Ik denk dat het iets met Hato is? Want Hato komt er ook even bij, dus misschien hebben ze het afgesproken. Soms spreken ze het dansje af”, was haar antwoord.

Toch maar weer terug naar de eerste vraag, over het optreden van Akpom. De Engelsman had een kleine maand geleden nog een groot aandeel in de 1-4 overwinning van Ajax op Jagiellonia Bialystok in de heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League. Met drie doelpunten maakte hij van de return in Amsterdam (die met 3-0 gewonnen zou worden) haast hoogstpersoonlijk een formaliteit. Tegen Fortuna Sittard kon hij echter een stuk minder zijn stempel drukken. “Mwah… Hij heeft ook niet heel veel de bal gehad. Wel gescoord, dat is wel het belangrijkste voor een spits denk ik”, zo besloot Perez.

