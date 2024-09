Marianne van Leeuwen komt in Oranje-kleedkamer en richt zich tot één speler

is na afloop van de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in het zonnetje gezet door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. De aanvoerder van Oranje speelde afgelopen zaterdag zijn 75e interland en werd toegesproken in de kleedkamer van het Nederlands elftal.

Na afloop van de met 5-2 gewonnen wedstrijd stapte Van Leeuwen de kleedkamer van Oranje binnen, waarna ze begon met haar zegje. “Ik heb mijn handen helemaal vol, en het is allemaal voor één persoon”, zegt de directeur van de KNVB, die even stilvalt. “Jullie aanvoerder, onze aanvoerder. Virgil”, gaat ze verder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman komt met hint over toekomst Memphis als international

In de 75 optredens droeg Van Dijk 59 keer de aanvoerdersband. “De cijfers zijn leuk, maar het is natuurlijk veel belangrijker wat voor mens erachter zit. Jij bent de waardevertegenwoordiger van dit team”, sluit Van Leeuwen, die de cadeautjes vervolgens overhandigt aan Van Dijk, af.

LEES OOK: Ronald Koeman verklapt, naast Brian Brobbey, nog één basisspeler tegen Duitsland

“Dank jullie wel. Alle spelers en de bondscoach, maar allereerst mijn gezin, die zijn het allerbelangrijkste. Ik ben heel trots. 75 interlands, op naar veel meer. Ik ben hartstikke trots dat ik de groep mag vertegenwoordigen als aanvoerder. Vroeger toen ik klein was had ik nooit gedacht dat ik de aanvoerder zou worden voor zo’n lange tijd. Ik hoop nog veel wedstrijden te spelen en te winnen met jullie”, eindigt de Liverpool-verdediger.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Stekelenburg opent vuur op Oranje-speler met dodelijke vraag aan Ronald Koeman

Jeroen Stekelenburg vraagt Oranje-bondscoach Ronald Koeman: "Dit is niet voor het eerst dat dit hem gebeurt. Is dat iets wat je zorgen baart?"