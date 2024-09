Kolderiek misverstand tussen Hélène Hendriks en Van Basten: 'Is dat die speler van Ajax?'

Dat Feyenoord-trainer Brian Priske vanaf heden afziet van de huddle na afloop van een wedstrijd houdt de gemoederen flink bezig in de aanloop naar het eerste duel in de competitiefase van de Champions League met Bayer Leverkusen. Hélène Hendriks begon er tijdens de voorbeschouwing op de kraker in De Kuip ook over en was benieuwd naar Marco van Basten zijn mening. Daarna volgde een opvallend misverstand tussen de twee, waarbij Van Basten de presentatrice niet goed kon volgen.

Priske baarde na afloop van zijn eerste wedstrijden als Feyenoord-trainer telkens weer opzien door zijn spelers en technische staf bij elkaar te roepen en gezamenlijk een grote cirkel te vormen. Dat deed Feyenoord ook na de wedstrijden tegen Willem II, Sparta Rotterdam en FC Groningen, waarin de ploeg van Priske punten liet liggen. De huddle kwam Priske op veel kritiek te staan. Feyenoord-fans waren er al snel klaar mee. Zij zullen er dan ook blij mee zijn dat de opvolger van Arne Slot woensdagavond via zijn Instagram liet weten dat er vooralsnog geen groepscirkels meer gevormd zullen worden op het veld.

Van Basten kan zich er wel in vinden. “Ik denk dat dat wel slim is ja. Het wordt een dingetje, mensen gaan erop letten”, zo vertelt de voormalig wereldvoetballer van het jaar in de aanloop naar het duel tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen op Ziggo Sport. “Het wordt er elke keer weer bijgehaald, maar het moet niet daarover gaan. Het moet over voetbal gaan, het moet over de spelers gaan. Het moet over de prestatie gaan. Dit is bijzaak. Ik begrijp het daarom wel. Je kunt het beter gewoon in de kleedkamer doen, want daar kun je het in alle rust doen.” Tafelgenoot Alex Pastoor denkt daar anders over. De voormalige trainer van Almere City wijst op alle verplichtingen die spelers na afloop hebben - zoals interviews met de media -, waardoor er geen tijd is om iedereen in de kleedkamer bij elkaar te hebben.

Van Basten en Hendriks begrijpen elkaar even niet

“Als jij ze op het veld bij elkaar kunt roepen, dan kun je ze ook bij elkaar roepen in de kleedkamer. Dit is direct na de wedstrijd. Je kunt ook vijf minuten wachten”, blijft Van Basten desondanks bij zijn mening dat je dit soort dingen beter na afloop in de kleedkamer kunt doen. Hendriks haalt er daarna nog een Instagram-post van Priske bij. De Deense oefenmeester plaatste recent een story met de tekst ‘God ziet alles’. Dat is Hendriks niet onopgemerkt gebleven. “God ziet alles, dat is ook iets wat hij nog tweette of in ieder geval op Instagram plaatste. Daar kun je van alles bij…”, was ze nog bezig met haar zin toen Van Basten haar onderbrak.

De oud-speler van onder meer Ajax en AC Milan verstond Hendriks niet goed en dacht dat ze het over Ajax-aanvaller Mika Godts had. “Godts ziet alles? Is dat die speler van Ajax?”, zo vroeg Van Basten zich af. Hendriks moest erom lachen. De presentatrice had niet door dat Van Basten haar verkeerd had verstaan. “Nee, ik ga ervan uit van niet. Dit is wat Priske zei”, zo klonk het. Godts kwam woensdagavond nog in actie met Ajax. Donderdagavond is het aan Feyenoord, dat de competitiefase van de Champions League opent met een thuiswedstrijd tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen.

