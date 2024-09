Matthijs de Ligt vertelt waarom hij een hartje maakte met zijn handen

is blij met zijn eerste doelpunt voor Manchester United. De verdediger opende zaterdagmiddag de score tegen Southampton, waarna zijn ploeg uitliep naar een 0-3 overwinning. Het was een broodnodige opsteker voor trainer Erik ten Hag, maar ook voor De Ligt zelf, na een moeizame interlandperiode bij Oranje.

“Ik had niet per se iets te bewijzen”, vertelt De Ligt, die werd verkozen tot man van de wedstrijd, in een interview op de Engelse televisie. “Soms gaat het niet helemaal zoals je hoopt, maar je moet je richten op de positieve punten. Ik was blij om anderhalve wedstrijd te spelen. Ik heb een tijd minder wedstrijden gespeeld, maar dit was mijn derde wedstrijd in een week tijd. Het is belangrijk om weer ritme op te doen.”

Ook de zege op Southampton is ‘heel belangrijk’, geeft hij aan. “Drie punten uit drie wedstrijden was niet genoeg. Er zat wat druk op deze wedstrijd, maar we hebben vandaag heel goed gespeeld. In de beginfase hadden we wel wat problemen.” Manchester United haalde opgelucht adem, toen André Onana bij een 0-0 stand een penalty van Cameron Archer keerde. “Complimenten voor André, die de wedstrijd heeft gekanteld. Het is ook heel fijn dat we een clean sheet hebben gehouden.”

De Ligt maakt gebaar voor zijn vrouw

Kort na die penalty maakte De Ligt de 0-1. Christian Eriksen nam een korte corner, waarna Bruno Fernandes de bal op het hoofd van De Ligt legde. De Nederlandse verdediger kopte de bal vervolgens rustig binnen: 0-1. “We hebben wel op standaardsituaties getraind. Deze was niet helemaal uit het boekje, maar gelukkig stond ik op de goede plek.” Na zijn doelpunt beeldde De Ligt een hart uit met zijn handen en wees hij naar het publiek. Het gebaar was bedoeld voor zijn vrouw AnneKee Molenaar, die 25 jaar is geworden. “Het is de verjaardag van mijn vrouw, dus deze goal was voor haar.”

