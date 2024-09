Nederland - Bosnië op tv: hoe laat en op welke zender is het Nations League-duel te zien?

Het Nederlands elftal komt zaterdag voor het eerst sinds het Europees Kampioenschap in Duitsland weer in actie. In Eindhoven treedt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in het kader van de Nations League aan tegen Bosnië en Herzegovina. De interland wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Nederland - Bosnië op tv

Het Nations League-duel tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina begint op zaterdag 7 september om 20.45 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO1, waar de voorbeschouwing direct na het achtuurjournaal, zo rond de klok van 20.25 uur, zal beginnen.

Wat staat er voor Nederland op het spel?

De Nations League werd in 2018 door de UEFA in het leven geroepen als alternatief voor de vriendschappelijke wedstrijden die landen door het jaar heen speelden. Via het toernooi kan Oranje zich verzekeren van een 'vangnet', mocht het via de reguliere kwalificatiereeks naast een startbewijs voor het WK van 2026 grijpen. De vier beste groepswinnaars in de Nations League die WK-kwalificatie in de 'normale' reeks mislopen, plaatsen zich namelijk voor de play-offs om zo alsnog een plekje op het toernooi dat in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gespeeld te kunnen bemachtigen.

Welke spelers heeft Ronald Koeman opgeroepen?

Ten opzichte van het EK laat bondscoach Ronald Koeman een aantal grote namen buiten zijn selectie. Zo zijn routiniers Georginio Wijnaldum, Daley Blind en Marten de Roon afgeserveerd en is Memphis Depay niet opgeroepen omdat hij nog altijd geen club heeft. Daar staat tegenover dat Jurriën Timber (Arsenal) na lang blessureleed wél weer van de partij is, net als zijn tweelingbroer Quinten (Feyenoord) die het EK vanwege een blessure moest laten schieten. Ook Justin Kluivert (die in 2018 zijn tweede en voorlopig laatste interland speelde) en Jan Paul van Hecke werden in een later stadium toegevoegd aan de spelersgroep, als vervangers van de geblesseerden Joey Veerman en Micky van de Ven.

Twee spelers kunnen debuteren in Oranje

Mocht Van Hecke speelminuten krijgen tegen Bosnië of drie dagen later tegen Duitsland, dan zou dat het Oranje-debuut voor de verdediger van Brighton & Hove Albion betekenen. Daarnaast wacht ook Sparta-doelman Nick Olij, die voor de tweede keer deel uitmaakt van de definitieve selectie, nog altijd op zijn traditionele haasje.

Check hier de 23-koppige Nations League-selectie van Ronald Koeman.

